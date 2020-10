El comisario de Comercio insta a superar escollos y ratificar el pacto UE-Mercosur

Berlín, 19 oct (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, instó este lunes a superar las diferencias que impiden de momento la ratificación del acuerdo negociado entre la Unión Europea y el Mercosur.

Dombrovskis dice que se analizará la coherencia de los planes para obtener los fondos de la UE

Saber más

Dombrovskis declaró que se ha "comenzado a ver qué compromisos podemos alcanzar" con los países del bloque latinoamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- para superar los obstáculos que impiden la ratificación.

"Sabemos que existen preocupaciones", dijo el también vicepresidente de la Comisión Europea en un foro virtual organizado por la fundación alemana Konrad Adenauer.

Dombrovskis citó entre ellas las expresadas por la deforestación de la Amazonía y los compromisos para aplicar las decisiones contenidas en el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

El comisario europeo destacó que el acuerdo con Mercosur es, además, importante para los países de ese bloque porque sería el primero alcanzado y ratificado "con socios globales".

Las declaraciones de Dombrovskis se conocen después de que el Parlamento Europeo advirtiera a principios de este mes de que no ratificará el acuerdo con Mercosur "en su estado actual" debido a la política ambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que ha provocado ya que varios países rechacen dar luz verde a este pacto comercial.

El acuerdo con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que se cerró en 2019 tras veinte años de negociaciones, debe ahora ratificarse antes de que pueda entrar en vigor.

No obstante, el acuerdo ha recibido fuertes críticas de quienes consideran que no cuenta con suficientes requisitos para proteger el Amazonas, y Holanda, Austria y Francia ya han rechazado validar el acuerdo si el Ejecutivo brasileño no cambia sus políticas medioambientales.

El Parlamento Europeo no comenzará su proceso de ratificación hasta que hayan firmado todos los Estados miembros el acuerdo, actualmente en proceso de verificación jurídica y traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión.