El expresidente argentino Carlos Menem no se contagió de COVID-19

Buenos Aires, 12 ago (EFE).- El expresidente argentino Carlos Menem, de 90 años, dio negativo en la prueba para detectar el coronavirus, informó este miércoles su hija Zulema Menem, a quien sí se le ha diagnosticado que está contagiada con la COVID-19.

"A papá lo hisoparon y gracias a Dios le dio negativo, eso nos deja mucho más tranquilo porque el más comprometido en esta situación es él", declaró la hija del político peronista que gobernó el país suramericano entre 1989 y 1999.

Zulema María Eva Menem Yoma, de 49 años, y su madre, Zulema Yoma, de 77 años, dieron positivo este martes por coronavirus y ambas permanecen aisladas en el apartamento de Zulemita, en Buenos Aires.

Su hijo mayor, Luca, de 16, dio negativo en el test, mientras que el menor, Malek, de 7 años, lo calificaron como positivo sin ser sometido a la prueba.

La hija del exmandatario argentino, quien dijo que sólo perdió el gusto y el olfato, reveló en declaraciones al canal de televisión C5N que estaba muy preocupada por el riesgo de haber contagiado a su padre, senador desde 2005, que en los últimos meses atravesó varias internaciones hospitalarias por neumonía y otros problemas de salud, pero el resultado negativo le trajo tranquilidad.

"Yo no salgo a otro lugar que no sea a la casa de mi papá. Hay que tener mucha conciencia social y tratar de aislarse para no estar en contacto con personas. La semana pasada papá estuvo internado de nuevo y por suerte no fui a la oficina porque sino estaba toda mi oficina contagiada", expresó Menem Yoma.

Carlos Menem, quien permanece en su casa, con asistencia, ya había sido sometido a pruebas por coronavirus, que dieron negativas, cuando fue ingresado dos veces en junio por cuadros de neumonía.