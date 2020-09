El Gobierno de EE.UU. censuró a su epidemiólogo jefe sobre la COVID-19 y los niños

Washington, 9 sep (EFE).- Correos electrónicos a los que tuvo acceso el diario Político muestran que un funcionario del Departamento de Salud de EE.UU. intentó censurar al principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, para evitar que promoviera el uso de mascarillas en niños frente a la COVID-19.

Los correos muestran cómo Paul Alexander, asesor en la oficina de prensa del Departamento de Salud, intentó interferir en la información que Fauci estaba ofreciendo al público mediante entrevistas con medios como Bloomberg, BuzzFeed, Huffington Post y la revista especializada Cell.

En concreto, Alexander se dedicaba a avanzar algunas de las posiciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió la reapertura inmediata de todas las escuelas y durante meses contradijo a los científicos y cuestionó la eficacia de las mascarillas, aunque luego tuvo que dar marcha atrás.

Uno de los correos de Alexander se refiere a un resumen que la oficina de prensa había preparado para una entrevista que Fauci tenía con Bloomberg.

En ese correo, Alexander dijo: "Sigo teniendo un problema con que los niños se hagan tests repetidamente e incluso que lo hagan los estudiantes universitarios de una manera generalizada. Y estoy en desacuerdo con el doctor Fauci en esto. Vehementemente".

En otra de esas comunicaciones, Alexander pidió a la oficina de prensa del Departamento de Salud que Fauci no promoviera el uso de mascarillas por parte de los niños.

"¿Podrían asegurarse de que el doctor Fauci indica que las mascarillas son para los profesores, no para los niños?", preguntó el funcionario, quien añadió: "No hay datos, nada, cero, en todo el mundo, que muestre que los niños, especialmente los más jóvenes, están contagiando a otros niños, a los adultos o sus profesores. No hay nada. Y si ocurriera, el riesgo es cero".

La revelación de Político evidencia aún más la fisura entre Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU., quien se ha mostrado reticente a reabrir las escuelas, y los asesores económicos y políticos de Trump, que han dado prioridad a la recuperación económica.

Además, la noticia se produce después de que el periodista Bob Woodward, conocido por haber ayudado a destapar el caso Watergate en la década de 1970, revelara que Trump sabía en febrero que la COVID-19 era una enfermedad especialmente "mortal" que podía causar grandes estragos, pero minimizó intencionadamente su gravedad ante los estadounidenses.