El Govern balear, dispuesto a hacer test de covid a los turistas

Palma, 5 nov (EFE).- El Govern está dispuesto a realizar test de covid a los turistas, extranjeros y españoles, que lleguen a Baleares sin tener una prueba reciente en origen, que es la opción preferente que reclama ante el ejecutivo central con el objetivo de ofrecer seguridad para reactivar el turismo "cuanto antes".

Así lo ha asegurado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, tras mantener una reunión con las principales patronales hoteleras presidida por la jefa del ejecutivo autonómico, Francina Armengol.

"Nuestra línea de trabajo siempre ha ido dirigida a las PCR en origen" con una normativa europea armonizada, pero si no es posible "el Govern garantizará que se hagan pruebas", ha sostenido Negueruela.

El conseller ha indicado que uno de los aspectos de la estrategia de seguridad sanitaria que el Govern quiere pactar con los hoteleros para intentar reactivar el motor económico de las islas desde la próxima Semana Santa es definir qué pruebas diagnósticas podrían realizarse a los turistas y qué otras medidas pueden mejorar el control de entrada en aeropuertos y puertos.

"Marzo tiene que ser el mes en que abramos", ha remarcado Negueruela.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, que ha comparecido ante los medios junto al conseller, ha enfatizado que "es imprescindible el control de puertos y aeropuertos".

Frontera ha insistido en que más allá de las estrategias comerciales que puedan establecerse desde el ámbito empresarial, la situación sanitaria en Baleares y en los principales mercados emisores de turismo hacia las islas, Alemania y el Reino Unido será "la variable" determinante.

La dirigente patronal ha señalado además que los empresarios necesitan "muchas más certezas" de cara a la campaña turística de 2021, para lo que ha demandado garantías de la continuidad de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) de fuerza mayor por la pandemia más allá del 31 de enero, la fecha límite marcada a día de hoy.

También Negueruela ha confiado en que el Gobierno central y los agentes sociales pacten una prórroga de los ERTE que debería extenderse hasta la reactivación del turismo. "No tendría sentido que los miles de millones invertidos no se mantengan (...), no servirían de nada si las empresas caen", ha declarado.

El titular balear de Turismo y Trabajo ha indicado que también es necesario mantener las prestaciones especiales para fijos discontinuos hasta que se ponga en marcha la próxima temporada.

"Queremos estar en el 2021 -ha declarado María Frontera-, para seguir manteniendo el empleo (...). Se nos presenta una temporada 2021 muy difícil, más de la mitad empresas no han podido abrir y no sabemos se podrán abrir. Las reservas están paradas, no hay demanda".

Negueruela ha hecho hincapié en que, para superar las estas duras perspectivas, el sector hotelero y la administración autonómica tienen que coordinarse para ofrecer garantías de seguridad a los visitantes y convivir con la pandemia recuperando la máxima actividad posible.