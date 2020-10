El incesante aumento de casos estrecha el margen para contener al virus

Madrid, 27 oct (EFE).- La curva de contagios de coronavirus sigue disparada (18.418 nuevos casos este martes). También en Europa, donde se han triplicado en un mes. Entran en vigor nuevas restricciones y, sin esperar a sus efectos, ya se piensa en las siguientes. Los epidemiólogos piden mayor contundencia. El margen de maniobra se estrecha. Se pone sordina a las voces que plantean un confinamiento total.

Como ya ocurrió en la primavera de la pandemia, se repiten los mismos mantras: vienen semanas duras o quizá meses, los próximos quince días serán claves para ver si aguanta el sistema sanitario, si no se colapsan las unidades de cuidados intensivos y se tienen que generalizar los habituales triajes que tanta conmoción causaron hace seis meses.

Las hospitalizaciones a fecha de hoy se elevan a 16.696 (13,93 %) con 2.292 pacientes en las ucis (25,05 %), que han alcanzado ocupaciones preocupantes en Aragón (42 %), Madrid (40 %), Cataluña, Castilla y León, Navarra y La Rioja (36 %).

"La situación la calificaría casi como crítica", ha remarcado el jefe de la Unidad de Seguimiento de la COVID-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz, al referirse a esta comunidad, que con 5.081 casos notificados en 24 horas es paradigma de la velocidad de las transmisiones del SARS-CoV-2 en las últimas semanas en España.

Si los ingresos hospitalarios y en cuidados intensivos reflejan la alta transmisión del virus en semanas precedentes, todo apunta a que sigan incrementándose en las venideras, habida cuenta que no deja de crecer la incidencia de casos en 14 días por 100.000 habitantes, con la media ya por encima de los 436.

Navarra sigue a la cabeza de incidencia -también de los test- con 1.141, seguida de Aragón (872), La Rioja (701), Castilla y León (684), Cataluña (629), País Vasco (510), Extremadura (438), Castilla-La Mancha y Murcia (436), Madrid (432) y Andalucía (392). Sólo Canarias baja de los 100 (76), por delante de Baleares (179) y la Comunidad Valenciana (189).

La relación de la incidencia de los contagios con las hospitalizaciones corre paralela a la de los ingresos hospitalarios con los fallecimientos, pese a que la tasa de letalidad ha bajado notablemente desde marzo y abril, hasta un 3,2 %. Este martes se han comunicado 234 muertes, la mayor cifra de lo que va de segunda ola.

EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS

Estos datos sanitarios marcan el curso de las restricciones de movimientos, aforos y relaciones sociales, sobrevenidas en las últimas semanas como un carrusel interminable que ha causado confusión en los ciudadanos y recelo en los expertos en sanidad pública.

Con el toque de queda generalizado por el decreto de estado de alarma, la movilidad asociada al puente de Todos los Santos pone el foco en nuevos confinamientos perimetrales, tras los acordados en cinco comunidades del norte (Navarra, La Rioja, Aragón, Euskadi y Asturias), aunque la atención se centra en Madrid, que estudia la medida, al igual que Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

En el caso de la Comunidad de Madrid, las diferencias ya conocidas entre el PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición, tienden a complicar en extremo el debate. El vicepresidente, Ignacio Aguado, de Cs, acostumbrado a discrepar y luego acatar, defiende cerrar la región 15 días (el lunes 9N es la festividad de la Almudena). La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se mueve en la ambigüedad.

“Estamos hablando de decisiones que causan daño en la economía", ha dicho este martes Ayuso y ha añadido: "Yo no tomo decisiones en soledad. Tengo en cuenta a la Consejería de Sanidad y al resto de presidentes autonómicos, sobre todo los de Castilla-La Mancha y Castilla y León”, autonomías vecinas directamente afectadas por las decisiones de Madrid.

La presidenta madrileña se reunirá mañana en Ávila con sus homólogos de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que propondrá el cierre perimetral coordinado de las tres regiones durante 14 días.

En esa misma línea, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha reconocido que es “muy pesimista" y que la situación sanitaria de su comunidad (2.893 contagios y 54 muertes, máximos de esta segunda ola) induce a valorar un eventual confinamiento "para no tener que tomar medidas más drásticas dentro de un mes".

TOQUE DE QUEDA Y ESTADO DE ALARMA

El Consejo de Ministros que ha aprobado el proyecto de Presupuestos del Estado ha solicitado este martes al Congreso la prórroga por seis meses del estado de alarma, que no comparten ni PP, ni Cs, ni tampoco en principio ERC, que, no obstante, aspira a que el decreto incorpore la posibilidad que maneja la Generalitat de decretar un confinamiento domiciliario los fines de semana.

La comunicación al Parlamento la hará el jueves el titular de Sanidad, Salvador Illa, y no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según el Ejecutivo, tiene que participar en un Consejo Europeo extraordinario, lo que ha criticado el PP, que no contempla que no se acepte su propuesta para acortar este periodo a un máximo de ocho semanas.

En el decreto enviado a las Cortes, se suprimen los artículos relativos a la restricción de la movilidad nocturna para que el toque de queda lo decida cada comunidad, cuando venza el 9 de noviembre el periodo inicial de 15 días en el que es obligatorio en todas las autonomías, excepto Canarias, entre las once de la noche y las seis de la mañana, con un intervalo flexible de una hora.

En los doce días que restan, las autonomías podrán valorar los efectos de esta medida, aplicada en diversos países europeos, y decidir si la mantienen, aunque para entonces a saber dónde está el punto de mira de las restricciones.

El de muchos epidemiólogos se dirige cada vez más al gran tabú del cierre total, corto pero total.

Jaime Castillo