El jefe del 112 de Madrid: Hasta los incendios más grandes tienen un inicio pequeño

Madrid, 7 ago (EFE).- "Hasta los incendios más grandes tienen un inicio pequeño" y "si colaboramos todos podremos tener un verano tranquilo", afirma el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, en un año atípico en el que se registran la mitad de incendios forestales y de superficie quemada que en 2019.

Novillo, bombero de profesión, explica en una entrevista con Efe cómo se está desarrollando la campaña contra incendios de este verano, que se considera "complicado", después de que el pasado fin de semana se desataran dos grandes incendios, ya extinguidos, que arrasaron unas mil hectáreas cada uno.

Uno fue en Valdepiélagos, iniciado al arder un coche cuyo conductor fue detenido por negligencia, y otro en Robledo de Chavela que comenzó al incendiarse una moto que tuvo un accidente.

En lo que va de 2020 se han contabilizado en la Comunidad de Madrid 151 incendios que han quemado 1.243 hectáreas de terreno forestal, de las cuales 38 son de arbolado, según las cifras de la ASEM.

Se trata de la mitad de los 304 incendios registrados en el mismo período de 2019 y de casi la mitad (el 44%) de las 2.807 hectáreas que ardieron el año pasado, de las que 1.386 eran de superficie arbolada.

La diferencia de cifras se debe a las circunstancias atípicas de este año, con un confinamiento de varios meses en los que no se podía ir al monte y tampoco acometer todas las labores de limpieza habituales.

Pero la primavera fue húmeda y creó un efecto invernadero con el que el bosque brotó más que otros años, dejando para el verano muchas ramas secas que pueden ser pasto de las llamas.

Además se ha detectado un incremento de ciudadanos que están pasando el verano en la sierra madrileña, en lugar de ir a la playa u otros lugares más alejados de la capital.

"Es un elemento de riesgo porque al fin y al cabo la acción humana produce ocho de cada diez incendios, como hemos visto en los últimos registrados. Tenemos que hacer una llamada para que nos ayuden, porque incluso los incendios tan grandes tienen un inicio pequeño, y si no se produce ese inicio no vamos a tener esa desgracia, sino una campaña tranquila", explica Novillo.

Detalla que no es habitual que la combustión de un coche o de una moto cause incendios forestales, pero sí que lo haga alguna maquinaria agrícola, como ocurrió a finales de julio en Villa del Prado en el incendio que calcinó 60 hectáreas, por lo que recuerda que no se deben invadir zonas de pasto con vehículos con el motor caliente.

Todas las recomendaciones y los medios para evitar y atajar los incendios están recogidos en el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad (INFOMA), que cada vez adelanta el inicio de la campaña de verano y retrasa su fin, abarcando seis meses del año, subraya el máximo responsable de la Agencia.

El resultado es que en la Comunidad de Madrid el 90 por ciento de los incendios se queda en conatos, entre otras cosas gracias a las 38 torres de bomberos que cubren toda la cuenca visual de la región, y que son el primer eslabón de la cadena de actuación para ubicar exactamente el fuego y ver sus características principales.