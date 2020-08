El juez sólo permite aislar Aranda 4 días más y no los 7 que pidió la Junta

Valladolid, 14 ago (EFE).- El titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Burgos ha resuelto que el aislamiento del municipio burgalés de Aranda de Duero podrá seguir hasta el 18 de agosto, cuatro días más, en lugar de los siete que había solicitado la Junta de Castilla y León como medida preventiva para evitar contagios de covid-19, aunque abierto a una nueva prórroga.

En su auto de este viernes, el juez además aclara que la restricción de movimientos de los ciudadanos no afecta a los desplazamientos que, desde poblaciones cercanas a Aranda, se realicen para suministrarse de bienes y servicios de primera necesidad, con el marco que existió en este sentido durante el estado de alarma dictado a nivel nacional en marzo.

De este modo, se frustra la pretensión de la Junta de contar al menos con 14 días de referencia para medir la eficacia de la medida del aislamiento, ya que la Consejería de Sanidad defiende que este marco temporal coincidente con el estimado periodo de incubación del virus permite tener una referencia real del nivel de contagios previo al confinamiento. "Los 14 días no son baladí", han insistido en las últimas jornadas los representante del Ejecutivo autonómico.

En su resolución, el juez resuelve el tira y afloja informativo que ha mantenido en los últimos días con la Junta de Castilla y León, a la que demandó datos complementarios sobre su actuación para detectar los brotes y controlar aquellos casos que no pertenecieran a uno de estos grupos de contagiados.

Concluye el juez que la prórroga del aislamiento de Aranda es "urgente y necesaria" porque se mantiene el denominado "contagio comunitario", al tener sin vincular a algún brote controlado hasta 350 positivos y al incremento de casos de los últimos días, pero se ha apoyado en los "indicios de estabilización existentes" para limitar la prórroga únicamente hasta el martes 18 de agosto hasta las 23:59 horas, salvo que la Junta decida retirarlas antes.

De este modo, el aislamiento del municipio de Aranda de Duero sería de 11 días, en lugar de los 14 solicitados inicialmente por la Junta de Castilla y León, por lo que ahora está por ver si la Consejería de Sanidad mantiene su criterio de extenderlo a estas dos semanas y presenta una nueva demanda de prórroga, o bien acepta los tiempos del juez y observa las consecuencias.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, insistió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que será responsabilidad del juez lo que ocurra si no se alcanzan los 14 días demandados por la Consejería de Sanidad, ya que se trata de un "criterio sanitario", insistió.

En los argumentos tenidos en cuenta por el juez incluye el incremento de casos registrados en Aranda de Duero desde el 27 de julio hasta el 10 de agosto, cuando este municipio pasó de 22 a 461 casos positivos de covid-19.

Además, el número de brotes cuando la Junta solicitó al juez la ratificación del aislamiento era de 9, con 45 personas afectadas, mientras que con fecha de 10 de agosto eran ya de 24, con 107 personas afectadas, aunque algunas de ellas ya estaban incluidas en brotes anteriormente notificados.

De este modo, la Junta concluyó y transmitió al Juzgado que el resto, unas 350 personas, "no han sido identificadas dentro de ningún brote, por no haberse encontrado vínculo epidemiológico con ninguno, lo que significa que no es posible por ahora su control y contención individual, lo que nos remite a un escenario de contagio comunitario".

Sin embargo, el auto apela a que "en los últimos días se ha producido una estabilización en las cifras de contagio que permite considerar la necesidad de seguir adaptando, de forma continuada, las medidas a la situación que se vaya produciendo", para atender al "principio de proporcionalidad".