El Ministerio de Salud de Chile dice que "no oculta nada" en cuanto a las cifras de COVID-19

Santiago de Chile, 11 ago (EFE).- El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, afirmó este martes que "en el Ministerio de Salud nadie oculta nada", al ser consultado por el manejo de las cifras de defunciones ocasionadas por la pandemia del coronavirus en el país.

"Nuestros datos son confiables y fidedignos. Jamás hemos tratado de ocultar información", señaló el secretario de Estado al principio del balance diario de cifras de la pandemia.

Luego, en la conferencia de prensa se le volvió a consultar por la contabilidad de los casos y las defunciones por COVID-19, que en un principio estaba a cargo del gabinete del ministerio (en ese momento encabezado por Jaime Mañalich) y no del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) de la cartera.

"Yo soy transparente y no voy a ocultar ninguna información, así como estoy seguro de que el (ex)ministro Mañalich no ocultó ninguna información, nunca", dijo Paris.

De acuerdo a medios locales, cuando Jaime Mañalich ejerció como titular de Salud tenía un cuaderno en donde se tendría "información pública" sobre las estadísticas de muertes y que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, habría rechazado la solicitud de transparencia para divulgar la información contenida en dicho cuaderno.

"Con respecto al cuaderno yo no tengo nada que decir, porque eso le corresponde al exministro Mañalich (...) ninguna autoridad sanitaria tiene nada que ocultar y eso quiero dejarlo claro ante la opinión pública", concluyó Paris.

CIFRAS DIARIAS

Autoridades del Ministerio de Salud cifraron en 1.566 los nuevos contagios por coronavirus en el país en las últimas 24 horas, totalizando 376.616 casos, mientras que con 39 defunciones, la cantidad de fallecidos a causa de la COVID-19 llegó a 10.178 personas.

Con 22.249 exámenes de PCR tomados en el último día, este martes la positividad alcanzó 7,04 %, mientras que la positividad a nivel de la región metropolitana quedó en 5 %.

En cuanto a los pacientes por coronavirus que se encuentran hospitalizados, existen 1.268 personas en unidades de cuidados intensivos, 986 de ellos conectados a ventilación mecánica. Dentro de éstos últimos. hay 211 pacientes cuyo estado de salud es crítico. Los ventiladores mecánicos disponibles, en tanto, alcanzan las 570 unidades.

QUERELLAS POR NEGLIGENCIA

La ONG Comisión Chilena de Derechos Humanos amplió el lunes una querella contra el ministro Paris y el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, Luis Fernando Leanes, por la "negligente estrategia sanitaria" que habría encabezado el secretario de estado durante su gestión al mando de la cartera de Salud.

La querella originalmente fue interpuesta contra el presidente Sebastián Piñera, el entonces ministro Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

"Estoy sujeto a respetar las instituciones (...) Como autoridad sanitaria acepto derechamente que se solicite cualquier investigación judicial y esta investigación judicial, por estar en curso, no permite referirme a ella", señaló Paris al ser consultado por la prensa.

A través de un comunicado, consignado por la prensa local, la ONG buscaría hacerlos responsables "penalmente de cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio, retardo o negativa de protección o servicios, en particular, respecto de once trabajadores de la Salud fallecidos a causa o por COVID-19 durante este periodo".

"Yo no soy una autoridad que pase por encima de la Justicia y no soy una autoridad que esté ajena al escrutinio de la opinión pública o de la justicia (...) me someteré a los tribunales de justicia", agregó el ministro de Salud.

La subsecretaria Daza fue consultada respecto a cuáles serían finalmente los mecanismos que se adoptarán para que aquellas personas con COVID-19 y sus contactos estrechos puedan votar en el plebiscito agendado para finales de octubre de este año. Se barajaban el que dichas personas puedan votar de manera remota o que pudieran sufragar de manera presencial en un horario especial. "No hemos tomado todavía una decisión como mesa técnica para poder dar a conocer en este momento", señaló Daza.

VACUNA RUSA

Paris también se refirió a la reciente vacuna desarrollada en Rusia que ya se encontraría disponible para su uso.

"Según la información que hemos obtenido por la Organización Mundial de la Salud, (la vacuna rusa) requiere todavía más evidencia", afirmó el titular de Salud.

"Si esta vacuna logra pasar todas las etapas completas para asegurar su calidad, su falta de efectos adversos, la creación de anticuerpos, obviamente que será considerada por el Cavei (Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del ministerio de Salud) para ser adquirida o usada en Chile", añadió Paris.

Con 376.616 casos totales y de acuerdo a información publicada por la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile permanece como el noveno país a nivel mundial con mayor cantidad de casos de coronavirus. A nivel regional, en tanto, el país es el quinto con mayor número de contagios, superado por Brasil, México, Perú y, la semana pasada, por Colombia.