El ministro de Salud paraguayo alerta de aparición de brotes en eventos sociales

Asunción, 10 jul (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, expresó este viernes la preocupación de su cartera ante la aparición de nuevos positivos de coronavirus "que tienen otra vez el trasfondo social", con 1.389 casos activos en el país.

"Cuando uno hace el interrogatorio detallado de cómo se dieron las circunstancias, no solo se dieron en eventos sociales que no deberían haber ocurrido, sino que no se han tomado las medidas adecuadas", dijo Mazzoleni en su rueda de prensa semanal.

El ministro insistió una vez más en mantener el distanciamiento social y las medidas de higiene, como el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos, para evitar el contagio y la propagación del virus.

A pesar de los repuntes de los últimos días, que registraron un pico especialmente alto el pasado 27 de junio, con 231 positivos en un solo día, Mazzoleni señaló este viernes que las cifras del país "siguen siendo bastante manejables".

Desde el pasado 7 de marzo, cuando se detectó el primer caso en el país, Paraguay ha acumulado 2.638 confirmados, de los que se han recuperado 1.229 pacientes y han fallecido 20 personas hasta la fecha.

El titular de la cartera sanitaria aseguró este viernes que se mantendrá el ritmo de test, que es "cada vez mayor" y permite "la localización y el rastreo oportuno de todas las personas afectadas".

En este sentido, avanzó que existe un llamado en curso para la compra de insumos para laboratorios, que tendrá apertura la próxima semana.

En los próximos días también llegarán 50 respiradores adquiridos por compra y otros procedentes de donaciones.

CAMBIOS DE FASE

Ante el aumento de casos a finales de junio, el Gobierno decidió prorrogar hasta el 19 de julio la fase 3 de la cuarentena inteligente, como se conoce al progresivo levantamiento de las restricciones.

No obstante, Mazzoleni prefirió mantener la cautela a la hora de pronunciarse sobre un posible cambio a la fase 4, a la espera de tener "los números bien estudiados y digeridos por la Dirección de Vigilancia de la Salud".

Por otro lado, los departamentos de Paraguarí y Concepción, que habían vuelto atrás por repuntes de casos, se incorporarán el lunes a las fase 3, ya que "la situación epidemiológica ha sido revertida".