El presidente de Líbano dice que Hizbulá no tenía depósito de armas en el puerto

Roma, 18 ago (EFE).- El presidente libanés, Michel Aoun, aseguró hoy que el partido libanés Hizbulá no tenía ningún deposito de armas en el puerto donde se produjo la explosión el pasado 4 de agosto que ha causado la muerte de al menos 180 personas y más de 5.000 heridos, en una entrevista publicada hoy por el diario italiano "Corriere della Sera".

Señaló que "aunque parece que se trató de un accidente", todas las pistas, incluida la del depósito de Hizbulá, serán investigadas, ya que, por ejemplo, "muchos testigos dicen que vieron u oyeron volar aviones antes de la explosión".

Al respecto de si dejará el cargo, como le piden las multitudinarias manifestaciones, señaló que no está "entre sus prerrogativas", que "quizás dentro de un año o de seis meses", pues "el Parlamento debe disolverse y decidirse".

Agregó que desde hace tiempo él propone "un programa de renovación total de la Constitución y de la ley electoral", pero que para que lleguen esas cosas "deben hacerse gradualmente", e invitó a los manifestantes "a calmarse primero"

"No podemos trabajar bajo presión, la ira debe apaciguarse. No me iré, no puedo crear un vacío institucional. Trabajaré para un nuevo Ejecutivo que conducirá hacia nuevas elecciones en algún tiempo", reiteró.

Destacó que sus declaraciones sobre hacer las paces con Israel fueron mal citadas, pues "primero deben resolverse muchos problemas entre nosotros e Israel".

Y confirmó al rotativo milanés su rechazo a una comisión internacional de investigación sobre lo sucedido: "la Constitución prevé que sea nuestro sistema judicial el que debe investigar sobre los problemas internos. Esto no excluye a investigadores franceses, estadounidenses y otros que están ya ayudando a nuestra policía".

Sobre la sentencia sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafic Hariri, el presidente señaló que respetará el fallo, pero especificó que "han pasado 15 años desde el asesinato y la Justicia después de tan largo período ya no es Justicia".