El retraso en los resultados de las PCR dificulta el rastreo de los contagios

Madrid, 6 sep (EFE).- El aumento exponencial de la realización de pruebas PCR a pacientes sospechosos con coronavirus en Atención Primaria está provocando retrasos en los resultados en Madrid, que pueden demorarse en algunos casos hasta 15 días, y la imposibilidad de hacer un rastreo adecuado a sus posibles contactos para contener la propagación del virus.

"Se dan altas a pacientes que son asintomáticos sin tener el resultado de la PCR porque llevan ya 15 días de aislamiento y son asintomáticos", ha relatado a Efe, Concha Herranz, portavoz de UGT.

Desde mediados de julio los casos de la covid-19 en Madrid han ido aumentando a un ritmo acelerado: en los últimos quince días de julio se contabilizaron 4.962 contagiados más, en la primera quincena de agosto 16.531 y en la segunda quincena 30.688 nuevos positivos.

A diferencia de lo que ocurrió en la anterior ola de contagios, los centros de salud realizan mayor volumen de PCR, unas 18.000 pruebas diarias, pero este aumento en la capacidad diagnóstica está provocando retrasos en los resultados, con los centros de salud sobrecargados y los laboratorios "saturados".

Una amiga de Sol, vecina de Chamberí, con la que había tenido un contacto "muy estrecho" dio positivo el 2 de septiembre por coronavirus, tras hacerse una PCR antes de viajar a República Dominicana.

Fue su propia amiga quien comunicó a sus contactos su resultado y, al llamar ese mismo día al centro de salud para realizarse una PCR, ha relatado que le comunicaron que "hasta 6 días después" su médico de familia no iba a contactar con ella para ver cómo estaba y si le prescribía una prueba.

Desde el centro de salud le recomendaron que acudiera al Hospital Clínico, y allí no podían hacerle la PCR hasta el día siguiente porque le dijeron que "tienen pocos reactivos".

"Los laboratorios no dan de sí para hacer PCR", ha subrayado Marisa Fernández, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, que ha precisado que se encuentran "saturados" por un mayor número de pruebas de los centros de salud por el aumento de los casos y el estudio aleatorio que se realizó en las zonas con más contagios.

"Hemos pasado de dar los resultados en 24 o 48 horas a darlos en 5 o 6 días, y en algunos casos como es el Hospital Clínico pues en más", ha añadido Fernández. Las demoras en este centro pueden prolongarse hasta "12 y 15 días", según UGT.

Además, el Laboratorio Central mancomunado de los seis hospitales públicos de gestión privada de la región, gestionado por Ribera Salud, "no ha tenido capacidad para hacer las PCR", ha denunciado Fernández.

Según CCOO, la empresa -contratada por la Comunidad de Madrid para la realización de los test serológicos a los docentes- ha tenido que desviar pruebas a hospitales públicos para que las procesen.

A esto se suma la situación "desesperada" de Atención Primaria, que se enfrenta a una anticipada segunda ola con las plantillas de los centros de salud "mermadas", en muchos casos con solo "el 34 % del personal habitual" por vacaciones o bajas laborales por covid-19.

"Nadie se esperaba que fuera a ocurrir esto en agosto", ha señalado Fernández, que ha denunciado que el refuerzo de personal "no se ha cubierto".

POCOS RASTREADORES ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

A Ángel, vecino de Alcorcón que regenta un bar en Carabanchel, nadie le contacto para comunicar sus contactos tras dar positivo en agosto y con síntomas leves, salvo el seguimiento telefónico realizado por Atención Primaria.

Tras obtener el resultado positivo a los tres días después de realizarse la PCR en el centro de salud, sus dos compañeros también se hicieron la prueba: uno dio positivo (contagiado por su mujer) y el otro negativo, pero no recibió ninguna llamada de Salud Pública para preguntarle por sus contactos pese a trabajar en un bar.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró el viernes que la Comunidad de Madrid elevará de 560 a 1.000 los rastreadores para detectar con mayor agilidad los nuevos casos, a los que se incorporarán los 150 militares ofrecidos por el Ministerio de Defensa, que comenzarán su formación el lunes e iniciar su labor el 15 de septiembre.

Fuentes de la Consejería han asegurado que 121 contratos de los nuevos rastreadores "están ya en tramitación".

El personal del centro de salud está asumiendo, además de PCR, consultas presenciales, seguimiento telefónico a pacientes y bajas laborales, labores de rastreo que, en algunos casos, no les corresponden.

Según la portavoz de UGT, los contactos de no convivientes "no son de Atención Primaria", pero los centros tienen que asumir labores de rastreo porque Salud Pública "no llega", que incluso es el propio afectado el que contacta con las personas con las que ha estado.

Con este escenario, Herranz ha criticado que los únicos profesionales que se han incorporado a los centros de salud, unos 170, solo han servido para cubrir las vacaciones estivales o bajas por coronavirus.

"No hay un añadido para atender covid, el tiempo que está atendiendo a un paciente en la consulta de covid no esta atendiendo su consulta habitual", ha sostenido.