El Salvador reactiva operaciones de vuelos comerciales bajo estrictas medidas

San Salvador, 19 sep (EFE).- El Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero de El Salvador reactivó este sábado sus operaciones de vuelos comerciales como parte de la reapertura gradual de las actividades de la terminal aérea, las cuales fueron suspendidas durante casi seis meses por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

La terminal área salvadoreña cerró sus operaciones el 17 de marzo pasado para detener los contagios de la COVID-19, como parte de las medidas implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y solo era permitida la entrada y salida de vuelos humanitarios.

La vuelta de los vuelos comerciales se ha realizado bajo un estricto protocolo sanitario para evitar, en la medida de lo posible, que las pasajeros contraigan el virus.

En la mañana del sábado la terminal aérea lució con una afluencia considerable de personas, entre ella pasajeros que tomaron un vuelo hacia los Ángeles, Estados Unidos, siendo este el primer despacho, según constató Efe, y por la tarde comenzarán los ingresos.

Los pasajeros usaban mascarilla, caretas o anteojos y guantes, tal como se ha establecido en un protocolo implementado por las autoridades salvadoreñas.

Las personas de la tercera edad recibieran un trato especial porque son "el grupo más vulnerable al COVID-19", según lo informó Comunicaciones de la Presidencia.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, dijo a la prensa que las operaciones han comenzado en un 20 % para la salida y entrada de vuelos hacia 13 destinos, entre estos Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

"Hace seis meses tomamos una decisión difícil, pero necesaria para preservar la salud de los salvadoreños. Recibimos críticas, burlas y reclamos; nos llamaron alarmistas por el cierre del aeropuerto, pero lo único que buscamos es proteger la vida de nuestra gente", señaló el funcionario.

El pasado 4 de septiembre, el aeropuerto internacional comenzó a a recibir a pasajeros en tránsito.

Entre las medidas están el uso obligatorio de mascarillas para todos los que ingresen al aeropuerto, señalización en toda la terminal para el distanciamiento social, instalación de pantallas de protección en los puntos de atención y de cámaras termográficas para detectar la temperatura temporal de las personas.

El Salvador acumula, de acuerdo con los datos oficiales, 27.428 contagios de coronavirus, de los que 5.373 se encuentran activos, 808 personas han muerto y 21.247 se han sido dadas de alta.

SIN PRUEBA PCR

El director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ricardo Cucalón, señaló este sábado que a los viajeros salvadoreños y residentes permanentes que ingresen al país se les permitirá la entrada al territorio "aunque no cuenten con una prueba negativa de coronavirus".

Lo anterior luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera una orden administrativa que exigía a los salvadoreños y extranjeros con residencia permanente una prueba negativa del coronavirus SARS-CoV-2 para poder ingresar al país.

El fin de semana pasado se conoció un documento, cuya veracidad no había sido confirmada ni desmentida por el Gobierno, de CEPA, encargada de administrar puertos y aeropuertos, en el que se señala que la persona que no presente el examen de reacción en cadena de polimerasa (PCR) sería declarado "inadmisible".

Cucalón también dijo que a partir del 21 de septiembre las fronteras terrestres operarán de forma habitual.

"Todos los salvadoreños y residentes definitivos que quieran entrar por las cuatro fronteras que tenemos, una con Guatemala y dos con Honduras, van a poder pasar tranquilamente", indicó.

No obstante, apuntó que a los extranjeros que no cuenten con dichas características "no se les permitirá la entrada".

PARQUES NACIONALES ABREN

Este sábado los 12 parques nacionales, entre estos balnearios, reabren sus puertas a los ciudadanos, con estrictas medidas de sanidad al igual que el aeropuerto.

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) informó recientemente que para ingresar y permanecer a las instalaciones de los parques se deberá hacer uso obligatorio de la mascarilla, mantener una distancia de al menos 2 metros entre personas, y se deberá desinfectar las manos de manera regular.

Además, indicó que la reapertura de los estos lugares turísticos se llevará a cabo bajo tres fases, siendo la primera la implementada a partir de está sábado en la que se establece que la capacidad máxima de personas debe de ser de un 50 %, y se permitirá el uso de piscinas, áreas de restaurantes, alquiler de cabañas y caminatas guiadas.

La segunda fase se implementará a partir del 3 de octubre y la capacidad máxima de personas aumentará a un 75 % y para el 17 de ese mismo mes se recibirá al 100 % de visitantes, como parte de la tercera etapa.