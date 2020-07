El Secretario de Seguridad de Argentina da positivo a COVID-19

Buenos Aires, 06 jul. (EFE).- El secretario de Salud de Argentina, Eduardo Villalba, dio positivo por la COVID-19 tras realizarse la semana pasada el hisopado con motivo de un caso confirmado entre sus custodios, informaron este lunes a Efe fuentes oficiales.

El funcionario es asintomático, se encuentra "bien", y está "trabajando desde su casa", mientras que todas las personas que tuvieron contacto con él la semana pasada se encuentran "aisladas preventivamente como indican los protocolos".

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, no se encuentra entre los aislados ya que no mantuvo contacto con Villalba durante la semana pasada

Villalba es uno de los encargados de supervisar el funcionamiento de los estrictos controles de tránsito que desde el pasado 1 de julio se desarrollan principalmente en los puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires, con motivo del endurecimiento de la cuarentena a raíz del aumento de contagios de coronavirus.

La semana pasada tuvo un cruce de declaraciones con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, después de que este se desplazara a uno de los controles y expresara en público su malestar por las largas colas de coches que se generaron en los accesos a la capital.

"Se presentó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también, y no sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono entonces si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones me hubiera llamado y no apareciendo frente a las cámaras de televisión", dijo Villalba en diálogo con A24.

Buenos Aires y su populosa área metropolitana (AMBA), junto a la norteña provincia de Chaco y otras poblaciones con alta circulación de coronavirus, se encuentran en una fase estricta de la cuarentena que restringe las actividades comerciales a las consideradas esenciales y que en principio se mantendrá hasta el próximo 17 de julio.

Según los últimos datos proporcionados hoy por el Ministerio de Salud nacional, hasta la fecha el país registra 77.815 positivos, y en las últimas 24 horas se detectaron 2.439 nuevos casos, de los que el 95,5 % se concentra en el AMBA.

El número de fallecidos asciende a 1.523.

El nivel de ocupación en las camas de terapia intensiva es de 51,4 % a nivel nacional y de 57,7 % en el AMBA, y de los 676 internados en estas camas en todo el país el 90,8 % se concentran en la capital y la provincia bonaerense.