El TC admite el recurso del PP contra la ley de vivienda del Govern

Barcelona, 16 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PP contra el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 por el Govern, que obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.

Según ha informado el TC, el pleno del alto tribunal ha admitido el recurso, interpuesto por más de 50 diputados del PP en el Congreso, y ha dado quince días al Parlament y a la Generalitat para que se puedan personar y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

El PP ha presentado este recurso al considerar que el decreto ley aprobado por el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada y no respeta un derecho fundamental que se aplica en toda España.

"No permitiremos que Cataluña se convierta en una especie de paraíso 'ocupa' inédito en el resto de Europa, y a la vez en un infierno tanto para los propietarios como para aquellas familias que no ocupan ningún piso, que no tiran ninguna puerta sino que esperan pacientemente en las listas de espera de vivienda social", aseguró en junio pasado el líder del PPC, Alejandro Fernández, al anunciar este recurso.

En febrero pasado, el Consejo de Garantías Estatutarias consideró inconstitucional esta normativa, en un dictamen emitido a requerimiento de Cs, después de que el Parlament diera luz verde al decreto de ley impulsado por el ejecutivo catalán.

El Consejo de Garantías Estatutarias consideró "irracional" y arbitrario" algunos de los preceptos del decreto ley, ya que define como "vivienda vacía" la que está ocupada ilegalmente y obliga a su propietario a ofrecer un alquiler social antes de iniciar una demanda judicial para recuperarla.

El Consejo de Garantías, un órgano consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes, basó su conclusión en que la "ocupación ilegal" de una vivienda no supone a la práctica "un título de acceso a la posesión" y que la obligación de ofrecer un alquiler social comportaría imponer un "contrato forzoso".

"Parece que el legislador ha querido evitar que puedan ser desahuciados los ocupantes de viviendas sin título habilitante que no tienen una alternativa residencial. Y para lograrlo opta por convertir lo que inicialmente era una privación ilegítima de la posesión en una relación de arrendamiento de una duración mínima igual a la prevista en la legislación de arrendamientos urbanos", alertó el Consejo.

Por este motivo, el Consejo de Garantías advirtió de que establecer sanciones y multas por la falta de una oferta de alquiler social, previa a la interposición de una demanda judicial para recuperar la vivienda ocupada, podría considerarse una "restricción" o un "freno" que "obstaculiza indebidamente" el proceso judicial para recuperar la posesión "ilegalmente perdida".

"Si el propietario que se propone recuperar judicialmente la posesión cumpliera con esta obligación e hiciera una oferta de alquiler social, una vez esta fuese aceptada por el ocupante, la pretensión de recuperar la plena posesión de la vivienda se vería frustrada por el imperativo de esta misma norma", avisó.

Para el Consejo de Garantías, el propietario afectado "ilegítimamente" por una ocupación de su vivienda, y que actúa judicialmente para intentar recuperar la propiedad, no puede resultar perjudicado por una ley que parte de la "ficción jurídica" de que la "ocupación ilegítima" equivale a una situación de "desocupación permanente".

Y ello es debido, según el árbitro estatutario catalán, a que la reforma aprobada por el Parlament incurre en la "incongruencia" respecto de la finalidad que quiere garantizar -la función social de la vivienda-, ya que al mismo tiempo se manifiesta de forma "irracional y arbitraria" contra el propietario, que es privado de su posesión y que actúa contra los "ocupantes ilegítimos".

El Consejo considera que la definición de "vivienda vacía" del decreto ley aprobado por el Parlament es inconstitucional, ya que vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución.

Para el Consejo, no existen dudas de que la Generalitat, en el ámbito de sus competencias en materia de vivienda, puede establecer el pertinente régimen de infracciones y sanciones, aunque precisa que cuando tipifica el incumplimiento de la obligación de formular la propuesta de alquiler social como una infracción grave, esta obligación podría incidir "de facto" en su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.