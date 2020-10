El vicepresidente de EE.UU. Mike Pence da negativo por COVID-19

Washington, 2 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa, Karen, dieron este viernes negativo en la prueba de coronavirus, mientras que una alta directiva del Partido Republicano, Ronna McDaniel, dio positivo, informó su oficina.

El secretario de prensa de Pence, Devin O'Malley, dijo que el vicepresidente se sometió a una prueba de Covid-19 esta mañana y que tanto él como su esposa habían dado negativo, tras anunciarse el contagio del presidente, Donald Trump, y de la primera dama, Melania.

No está claro si Pence se aislará o no por haber estado en contacto con Trump en los últimos días, como recomiendan los expertos de salud debido al período de incubación del virus, pero su agenda para hoy no incluye ningún acto público..

El último acto público en el que se sepa que coincidieron ambos tuvo lugar en la rosaleda de la Casa Blanca el pasado lunes, pero al día siguiente, en un acto de campaña, el vicepresidente le dijo a sus seguidores, que en su mayoría iban sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad, que esa misma mañana había estado reunido con el gobernante en el Despacho Oval de la mansión presidencial.

El vicepresidente no ha hecho referencia a su prueba de Covid-19, pero en un tuit deseó a Trump y su esposa una "pronta y completa recuperación".

Mientras, la oficina de la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado), Ronna McDaniel, informó de que esa funcionaria dio positivo el pasado miércoles, y que había estado con Trump en un acto de recaudación de fondos el pasado viernes 25.

"Después de que un miembro de su familia diera positivo por COVID-19, la presidenta (McDaniel) se hizo el test. El miércoles por la tarde, recibió la confirmación de que era positivo por COVID-19. Ha estado en su casa de Michigan desde el sábado pasado", un día después de coincidir con Trump, dijo el portavoz del RNC, Mike Reed, en un comunicado.

McDaniel es la segunda figura cercana a Trump que dio positivo antes que el presidente y que por tanto podría haberle contagiado, después de que este jueves por la noche se conociera que una asesora del presidente, Hope Hicks, había contraído la enfermedad.

La Casa Blanca confirmó este viernes que tanto Barron, el hijo de 14 años de Trump y Melania que vive con ellos en la residencia presidencial; como Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, que trabajan muy cerca del mandatario, han dado negativo en las pruebas de COVID-19.

También han dado negativo los secretarios del Tesoro y de Salud de EE.UU., Steve Mnuchin y Alex Azar, respectivamente; mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, se encuentra de viaje a Croacia y aseguró a la prensa que no había estado con Trump desde el pasado 15 de septiembre.

La jueza que Trump nominó el pasado sábado para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett, también ha dado negativo, según la Casa Blanca.

Trump anunció esta madrugada que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos "están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".

Ambos se hicieron la prueba tras conocer el positivo de Hope Hicks, quien viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial.