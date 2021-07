Elsa se debilita pero arroja intensas lluvias a su paso por el sur de Georgia

Miami, 7 jul (EFE).- La tormenta tropical Elsa, que tocó tierra este miércoles en el condado de Taylor, en el noroeste de Florida, se debilitó de nuevo al bajar sus vientos máximos sostenidos a 45 mph (75 m/h), pero arrastra fuertes rachas de viento y lluvias en su avance por el sur de Georgia, informaron los meteorólogos.

Elsa se halla a 75 millas (120 kms) al oeste de Brunswick, en el estado de Georgia, y se desplaza hacia el norte-noreste con una velocidad de traslación de 14 mph (22 km/h), indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en su boletín de las 20.00 hora local (00.00 GMT).

Permanece un aviso de tormenta tropical desde la desembocadura del río St.Mary, en Georgia, hasta la ensenada de Little River, en Carolina del Sur.

Y hay una vigilancia de tormenta tropical para el norte de la ensenada de Little River hasta Sandy Hook, en New Jersey, además de Pamlico, la bahía de Delaware y áreas de Long Island, New Haven (Connecticut), Massachusetts, Martha's Vineyard y Nantucket.

El centro meteorológico señaló que Elsa hará un giro hacia el noreste esta noche seguido de una aceleración el jueves.

Según las proyecciones del NHC, Elsa, el primer huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico, se moverá sobre Georgia esta noche y sobre Carolina del Sur temprano en la mañana del jueves, para alcanzar Carolina del Norte en la noche.

El cono de proyección de su trayectoria indica que "se desplazará cerca o sobre la costa del Atlántico el viernes".

Se espera que el sistema experimente un "lento debilitamiento" mañana en su avance tierra adentro.

Elsa perdió la pasada noche la fuerza de huracán mientras avanzaba en paralelo a la costa floridana del Golfo de México, que está bajo el azote de las lluvias, vientos y marejadas de la tormenta desde el martes.

Hasta el momento, al menos una persona murió hoy en un vecindario de la ciudad de Jacksonville tras caer encima de su auto la gruesa rama de un árbol por efecto de las fuertes rachas de viento y lluvia que deja la tormenta a su paso por el norte de Florida, señaló en las redes sociales la oficina del alguacil de esta urbe.

Toda la zona había sido declarada en emergencia hace varios días por el gobernador estatal, Ron DeSantis, mientras que parte de la costa noroeste de Florida estaba bajo aviso de paso de huracán hasta esta mañana.

El gobernador informó esta mañana que hay más de 10.000 trabajadores de las compañías eléctricas para acometer las reparaciones que sean necesarias.

En rueda de prensa, la vicegobernadora Jeanette Núñez reveló que había por lo menos unas 26.000 personas sin energía eléctrica en toda la Bahía de Tampa, en la costa oeste, donde medios locales han dado cuenta de árboles caídos a causa de la tormenta.

Se prevé que Elsa deje a su paso fuertes precipitaciones en partes del sureste de Georgia y de Carolina del Sur, lo que podría ocasionar inundaciones aisladas.

También sus lluvias afectarán al centro y este de Carolina del Norte, sureste de Virginia y New England.

También alertaron los expertos de la posible formación de tornados esta noche en el norte de Florida, sureste de Georgia y el sureste de Las Carolinas.

Quinta tormenta tropical de 2021 en el Atlántico, Elsa llegó a ser también el primer huracán de este año en la cuenca atlántica cuando pasó por el Caribe oriental hasta llegar a Cuba el lunes.