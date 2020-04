La empatía y los mensajes claros y directos, claves para comunicar una crisis

La empatía hacia los ciudadanos, los enfermos y los niños, la proximidad y la capacidad de transmitir mensajes claros y directos son las claves para comunicar bien una crisis como la provocada por la pandemia del coronavirus, según explica en una entrevista con Efe el experto en comunicación de crisis David Espinós.

"En el relato diario hay mucha cifra y poca empatía y eso no ayuda en muchos aspectos", precisa Espinós, autor del libro "Dar la cara es la clave. Cómo comunicar sin miedo en situaciones de crisis" (Editorial UOC).

Este experto avisa de que gestionar una crisis "siempre es complicado" porque entran muchos factores externos que condicionan la forma en cómo se comunica el episodio.

"Hay poca visión crítica, y entonces se dejan influir por factores externos y normalmente no tienes la proactividad que deberías tener. Empiezas a actuar reactivamente", explica, y agrega que, cuando eso ocurre, se cometen errores que acaban pasando factura.

Este experto también apunta que tener muchas voces comunicando desde diferentes administraciones también es un error, porque eso provoca "contradicciones" en el relato.

"Lo más importante es tener un mensaje. No veo mensajes que estén interiorizados, y eso lleva a hablar mucho, muchas veces con subordinadas, y aquí es donde te pillan muchas veces", afirma en referencia a las preguntas de los periodistas.

Los liderazgos, recalca Espinós, se transmiten "con mensajes claros y potentes, con empatía y proximidad", porque "los líderes no se forjan porque salgas mucho en la tele. Puedes salir muchas veces y que sea tu tumba".

Espinós apunta que algunos de los portavoces elegidos tanto por el Gobierno central como por el Govern no están bien preparados para hablar en público: "hay infinidad de personas a las que han sacado a la palestra, y eso que los periodistas no estaban delante; han generado crisis dentro de una crisis".

"En una situación como la que estamos viviendo el objetivo es ser transparente y generar tranquilidad, y en algunos casos no lo están consiguiendo", indica.

En su opinión, este no es el caso, sin embargo, del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que para Espinós tiene dos factores fundamentales para comunicar bien: es natural y es cercano.

Eso hace que transmita "tranquilidad y credibilidad" y, aunque se pueda equivocar, "se lo perdonaremos" porque el público tiende a perdonar "a un orador que sea humilde, nunca a un orador que sea prepotente", considera este experto.

"Simón nunca está a la defensiva, no le hace falta", agrega Espinós, que no cree que haya estado "sobreexpuesto" y que destaca que su puesta en escena "es toda natural porque no hay ni trampa ni cartón" y siempre habla "con un tono muy tranquilo muy conciliador muy didáctico y nada a la defensiva".

Espinós se pregunta si en España se hiciera política "de forma constructiva y no para aniquilar al oponente, de consenso y no de enfrentamiento y de escucha y no de ruido" este tipo de crisis se gestionarían de otro modo.

"Creo que las crisis se gestionan en general a nivel político mal porque se hace política mal", remacha.

Precisamente por eso, cree que la actual pandemia "era un buen momento para demostrarle a la ciudadanía que la política se puede hacer diferente", aunque apunta que "como no tenemos esta cultura, muchas cosas se explican por la manera que tenemos de hacer política en este país".

Santiago José Sánchez