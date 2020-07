Un empresario de Adra (Almería) da positivo y pide precaución a sus vecinos

Unas 40 personas está en seguimiento por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía después de que este jueves un empresario de Adra (Almería) diese positivo por COVID-19, una circunstancia de la que él mismo ha alertado a sus vecinos, con un cartel en el edificio donde reside, para que extremen las precauciones.

Fuentes del Gobierno andaluz han informado a Efe de que en total hay unas 40 personas en estudio, entre ellas una decena de familiares directos del empresario, y el resto del entorno más cercano de su trabajo.

Por el momento la única PCR positiva es la de empresario, aunque las pruebas se siguen practicando, según las fuentes, que han precisado que si no se dan más positivos, no se podrá hablar de un nuevo brote como tal.

El propio empresario ha colocado un cartel en su edificio en el que comunica que es "positivo en coronavirus" para que los vecinos puedan tomar "precauciones".

Posteriormente, la esposa del contagiado ha lamentado en Facebook que se estén "difundiendo muchos bulos" y pide: "no entréis en pánico ni os lo creáis todo. Mi marido está en casa y sólo con unas décimas de fiebre".

La mujer añade que toda su familia está confinada y sin "síntomas", así como que sus contactos están "identificados y a todos los van a llamar desde el hospital, por eso os ruego que no hagáis caso a los bulos, nosotros estamos confinados hasta que nos lo digan los médicos. Por favor, estad tranquilos y no bajad la guardia, pues nadie estamos libres de esta lacra. Sólo deciros que no os relajéis y cuidaros", añade.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha confirmado en Twitter este nuevo caso y ha explicado que las autoridades sanitarias "han adoptado las medidas oportunas, siguiendo protocolos establecidos. Nos corresponde mantener la calma, prudencia y responsabilidad, sin alimentar bulos o informaciones inciertas que alarman a la población".