En la provincia ecuatoriana de Pichincha se duplican las muertes en agosto

Quito, 27 ago (EFE).- El número de fallecimientos en la provincia de Pichincha, de la que Quito es capital, se duplicará este mes de agosto, como también ocurrió en julio pasado, con respecto al mismo periodo del año anterior, sin que el coronavirus sea el único causante, según datos del Registro Civil ecuatoriano.

Los contagiados de COVID-19 en Ecuador ascienden a 111.219 y los fallecidos confirmados a 6.471

Las estadísticas oficiales, con corte al 25 de agosto, indican que este mes fallecieron en Pichincha 2.001 personas, el 92 % de ellas en Quito, mientras que en el mismo lapso de tiempo del año pasado fueron alrededor de 1.025 los muertos en todo el mes.

Según la cifras oficiales, el número de fallecidos por COVID-19 en agosto en Pichincha, actual epicentro de la pandemia en el país andino, es de 187 hasta esta jornada.

El desfase hasta ahora de unos 800 decesos es explicado por las autoridades de forma ambigua por la imposibilidad de saber las verdaderas razones de sus fallecimientos, pero no descartan que cierto número sea por la pandemia.

Los demás son atribuidos a distintas razones, como la falta de acceso a servicios médicos por la gran presión en los hospitales o incluso porque muchos pacientes no quieren llegar a ellos por miedo al contagio.

En cualquier caso, se trata del quinto mes consecutivo con exceso de fallecimientos en la provincia capitalina: de 1.002 a 1.286 en abril; de 1.074 a 1.582 en mayo; de 1.105 a 1.851 en junio; de 1.127 a 2.858 en julio, y de 1.025 a 2.001 (hasta el día 25) en agosto.

Con 23.381 casos a día de hoy (22 % de todos los registrados a escala nacional), Pichincha es desde el 11 de agosto el principal foco de la pandemia en Ecuador, superando incluso a la de Guayas.

Sin embargo, su capital, Quito, ya superaba a Guayaquil desde el 24 de julio.

En declaraciones al programa de radio por internet "Un café con JJ", el jefe del Registro Civil de Ecuador, Vicente Taiano, informó el miércoles que la diferencia de muertos a nivel nacional es de unos 30.000 desde que comenzó la pandemia: de "35.195 defunciones de marzo al 24 de agosto, (en 2019), a 66.637 (en el mimo período de 2020)".

"Podríamos asociarlos al tema externo del COVID-19, pero no podemos asegurarlo porque estas personas lastimosamente no tenían una prueba positiva, con lo cual en el formulario de defunción no aparece como COVID-19", sostuvo.

Un tercio de esa diferencia, abundó, corresponde a la grave crisis que vivió Guayas entre marzo y abril, si bien en los últimos dos meses el número de fallecimientos está ya en patrones normales, alrededor de los 1.500 mensuales.

Pero "no se puede comparar lo sucedido en Guayas con (lo que ocurre ahora en) Pichincha", aseguró el funcionario.