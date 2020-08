Enric Sala: Es más barato gastar en conservar el planeta que en prevenir virus

Madrid, 26 ago (EFE).- El biólogo marino Enric Sala, investigador residente de National Geographic en EE.UU. y creador de varias reservas marinas, dice en una entrevista con Efe que "es mucho más barato e inteligente invertir millones de dólares en la conservación del planeta que no trillones en prevenir nuevas pandemias".

Sala (Girona, 1968) acaba de publicar con National Geographic "The Nature of Nature. Why We Need the Wild" (La naturaleza de la naturaleza. Por qué necesitamos lo salvaje), su segundo libro y "su carta de amor al planeta".

Este libro es "un curso básico de ecología, con referencia a los ecosistemas humanos, las ciudades, el imperativo moral de proteger el 30 % del planeta y también el aspecto económico -que es muy claro-", explica.

Incluye además un epílogo sobre la naturaleza del coronavirus, explica Sala, que habla de la conexión entre la pandemia y la relación con la naturaleza, que, a su juicio, "está rota".

Una pandemia en la que todo el mundo habla de "soluciones", pero cuyo origen fue el "tráfico de especies de animales salvajes, en este caso en China" y que no es la primera, "antes fueron el sars, el ébola, el sida, enfermedades infecciosas que vienen de animales", fruto de la "destrucción de la naturaleza", enfatiza.

El resultado es que la destrucción causada por los humanos cada vez de más ecosistemas naturales, "produce el contacto con esos virus", sostiene el experto español.

A su entender, es importante conocer las causas para "poder evitar el riesgo de una próxima pandemia", una situación que implica además riesgo económico, que "está clarísimo, porque es muchísimo más barato, incluso más inteligente, invertir billones para prevenir que no gastar trillones para lidiar con las consecuencias", concluye.

El investigador catalán fue el primer español seleccionado en 2011 para el exclusivo club de 15 exploradores residentes de National Geographic, en cuya lista figuran personalidades como la oceanógrafa Sylvia Earle, la primatóloga Jane Goodall, el paleontólogo Paul Sereno o el arqueólogo submarino Robert Ballard, entre otros.

Sala explica que su amor por el océano surgió en su infancia con los documentales "El mundo submarino" del explorador e investigador francés Jacques Cousteau, a quien no tuvo oportunidad de conocer, pero de quien aprendió los misterios del océano, y durante las estancias en el litoral catalán con su familia.

"El océano es parte de la maquinaria ecológica que nos mantiene vivos, nos proporciona el oxígeno que respiramos y es un regulador del clima", dice.

"The Nature of Nature. Why We Need the Wild" es un "curso básico de ecología básicamente, con referencia a los ecosistemas, las ciudades, el imperativo moral de proteger el 30 % del planeta y también el aspecto económico que es muy claro".

Lourdes Uquillas