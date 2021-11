Epidemiólogo: "Hay que seguir invitando a vacunarse, sin cansarse de hacerlo"

Santiago de Compostela, 16 nov (EFE).- El epidemiólogo Juan Gestal, autor del libro 'Pandemias: las epidemias que asolaron la humanidad', cree que, ante la subida escalonada de la incidencia de la covid-19 y la aplicación de medidas quirúrgicas que frenen la propagación del virus, "hay que seguir invitando a vacunarse, sin cansarse de hacerlo".

Autoridades sanitarias y expertos indican que la mayor parte de los ingresados no están inmunizados y, aunque este repunte de contagios no repercuta todavía en las hospitalizaciones, no quieren que la sanidad se vea de nuevo comprometida por un incremento de la presión asistencial a causa de esta enfermedad.

Gestal (Muros, A Coruña, 1947) opina sobre el actual escenario en una conversación con Efe e indica que "no hay una receta que valga para todos y, a algunos, por mucho que se haga, no se les convencerá nunca".

Con todo, especifica que "a otros muchos sí" y por eso considera que "hay que seguir invitándoles a vacunarse, sin cansarse de hacerlo, difundiendo información sobre los riesgos a los que innecesariamente se están exponiendo y remarcando la seguridad y eficacia" de los preparados.

Al mismo tiempo, piensa que el acceso a la vacunación debe ser "lo más sencillo y cómodo posible" y sugiere que un incentivo para que los que no han sido inoculados den el paso es exigir el denominado 'certificado covid' para acceder "al mayor número posible" de actividades de ocio.

En este momento, son varias las variables que preocupan, como el riesgo al que se exponen los mayores de 70, muchas veces con patologías previas, que han perdido cierto grado de protección; y la situación de los menores de 12 años.

En el caso de los primeros, se va avanzando en la tercera dosis, la de refuerzo; y respecto a los segundos, este experto en salud pública manifiesta que hasta ahora "no había mucha prisa" en que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronunciase, pero en un contexto en el que en muchas comunidades autónomas "está aumentando la incidencia en ese grupo de edad", la EMA, subraya Gestal, "no debiera demorar más su pronunciamiento".

"Máxime -añade- habiéndolo hecho ya favorablemente la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) hace ya tiempo".

Los menores de 12 años, suscribe este emérito jubilado de Medicina Preventiva que sigue activo con la cátedra de Hidrología Médica, "se infectan y transmiten menos la infección que los adolescentes, jóvenes y adultos, y en ellos la enfermedad es menos grave".

Con todo, agrega que "dado que la vacuna es muy segura y eficaz en este grupo de edad, vacunándolos se incrementaría por encima del 90% la proporción de población inmune, dificultando mucho la circulación del virus".

En el presente, concluye, en la casi totalidad de las comunidades autónomas los menores de 12 años son el grupo etario "con mayor incidencia" y, en ocho de ellas, detalla, "por encima de cien casos por cada cien mil habitantes".

Por ahora el ascenso de casos es moderado respecto a otros países europeos y el concepto de "sexta ola" aún no se ha materializado en España en términos epidemiológicos.

Ana Martínez