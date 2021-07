Epidemiológos piden reactivar medidas de control para frenar los contagios covid

Madrid, 15 jul (EFE).- Los epidemiólogos han pedido a las autoridades sanitarias que reactiven las medidas de control de la pandemia que sean necesarias, adaptándolas a la situación de cada territorio, así como que eviten lanzar mensajes contradictorios a la ciudadanía.

En un comunicado, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) advierte a los jóvenes de que no son inmunes ante la covid-19 y que pueden desarrollar una infección que requiera ingreso hospitalario, por lo que piden "no bajar la guardia" y "un esfuerzo más para revertir la curva de contagios".

Los epidemiólogos también reclaman la necesidad de mantener y reforzar las actividades de vigilancia y control, para lo que es necesario contar con el personal sanitario preciso en todos los niveles para hacer un seguimiento adecuado y exhaustivo de todos los nuevos casos, favoreciendo el diagnóstico precoz, el estudio de contactos y el cumplimiento de aislamientos y de cuarentenas.

La SEE recuerda que la incidencia acumulada ha aumentado "de manera brusca" hasta 469,5 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días lo que sitúa a España en el nivel de riesgo extremo, lo que ha despertado las alertas de los expertos, que temen que se multipliquen los contagios con la movilidad estival.

Por ello, han reclamado a la población que siga respetando las medidas de prevención y han advertido, principalmente a los jóvenes de entre 20 y 29 años, donde se registra el mayor número de contagios, de que todavía no se ha alcanzado un nivel de inmunidad de la población suficiente para que el riesgo de contagios disminuya significativamente.