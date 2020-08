Escrivá dice que se han activado 75 % de los trabajadores que estaban en ERTE

Valencia, 20 ago (EFE).- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado este jueves que "se han activado el 75 %" de los trabajadores que resultaron afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la pandemia de coronavirus.

"Se han activado más trabajadores y a mayor ritmo de lo que esperábamos en este momento de agosto", ha resaltado Escrivá, quien ha explicado que en torno a 15.000 trabajadores han salido a diario de los ERTE por fuerza mayor durante las últimas semanas y que quedan 695.000 trabajadores en esa situación, frente a los 3,4 millones que había a principios de mayo.

El ministro ha resaltado que en estos momentos deben quedar 145.000 trabajadores afectados por ERTE que no son de fuerza mayor, cuando llegó a haber 400.000.

No obstante, ha explicado que hay cuatro o cinco sectores vinculados al turismo, al transporte aéreo o marítimo, a las agencias de viaje o al ocio particular que todavía no se pueden activar porque "no se dan las condiciones" para ello, debido a la situación de la demanda internacional o las medidas administrativas adoptadas.

Ha insistido en que el nivel de recuperación económica es "más alto del esperado" y en que cada vez quedan menos trabajadores "por activar".

Y ha precisado que durante este mes de agosto prácticamente no han entrado trabajadores en ERTE, y ha que todavía no se han recibido solicitudes de empresas de ERTE de fuerza mayor por las nuevas medidas restrictivas para combatir los nuevos brotes de coronavirus.

Ha agregado que en agosto unos 200.000 trabajadores han dejado de estar en ERTE, y que en el caso de los autónomos entre marzo y junio se protegió al 50 %, un millón y medio, que tuvieron una prestación de 661 euros más la exoneración de cuotas de la Seguridad Social.

El ministro ha recordado también que hasta el mes de septiembre los autónomos pueden solicitar una prestación similar si tienen una caída de ingresos de más del 75 % respecto al año pasado, y ha dicho que no superan los 150.000 los que la han solicitado desde junio, menos de lo que esperaban.