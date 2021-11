Escrivá rechaza el debate sobre la "derogación" o transformación de la reforma laboral

Sevilla, 4 nov (EFE).- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llamado a no "enquistarse" en el debate sobre si se efectuará una derogación o transformación de la reforma Laboral porque lo importante, ha dicho, son las medidas que fomenten el empleo y el empleo de calidad.

"No me gustan las etiquetas sobre la reforma laboral", ha contestado a los periodistas que le han inquirido sobre el alcance de las medidas del Gobierno y, acerca del aviso de Bildu de retirar su apoyo al Gobierno si no se deroga la reforma laboral, ha respondido que eso no es lo relevante, como tampoco lo es "esa discusión sobre etiquetas".

El ministro ha señalado que el Gobierno ya lleva tiempo poniendo en marcha un conjunto de transformaciones normativas y alentando una transformación cultural, y que "lo sustantivo" es actuar contra las deficiencias del mercado laboral español que, según ha enumerado, son la elevada tasa de paro, la destrucción masiva de empleo que provocan las crisis y la "enorme temporalidad y precariedad laboral".

Para abordar esos problemas ha dicho que hay que "ser más ambiciosos en el marco normativo laboral", además de procurar un sistema más estable contra la precariedad laboral, "con una simplificación de contratos en la que dominen los indefinidos".

También se ha mostrado partidario de alentar los mecanismos de flexibilidad interna, y ha dicho contar con la experiencia de las medidas tomadas durante la pandemia como los ERTE, en el sentido de que esa flexibilidad evite los despidos "permaneciendo junto a las empresas y evitando que transiten por el desempleo".

Preguntado por los avances en la medida de incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social para asegurar el pago de las pensiones en los próximos años ha dicho que no puede ser explícito, sobre lo que ha denominado "mecanismo de equidad intergeneracional", si bien ha dicho que se trata del "contingente" que se activaría en caso de ser necesario.

Del sistema de pensiones ha asegurado que lo prioritario es garantizar su sostenibilidad y asegurar el poder adquisitivo de los pesnionistas.

Escrivá ha presentado hoy en Sevilla un proyecto piloto que, asociado al Ingreso Mínimo Vital, desarrollará Save The Children, ONG que trabaja en favor de la infancia y que, con 7,5 millones de euros actuará sobre 480 familias en situación de vulnerabilidad (casi un millar de adultos y casi un millar de niños durante 18 meses) de Sevilla, Cádiz, Melilla y Fuenlabrada.