Escudero espera que las limitaciones en navidad ayuden al control de la situación

Majadahonda, 2 dic (EFE).- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha admitido este miércoles la dificultad de controlar que las reuniones familiares durante la navidad cumplan los requisitos para evitar el riesgo de contagio, pero ha confiado en que las limitaciones que se impondrán “ayudarán a ello” y ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual.

Durante un acto en el Hospital Puerta de Hierro para presentar un sistema de transporte que mejora la supervivencia en complicaciones respiratorias, Escudero ha insistido en rechazar la propuesta del Ministerio de Sanidad de cerrar las comunidades entre el 23 de diciembre y el 6 de enero salvo para desplazamientos de familiares, y ha criticado haber recibido la propuesta de la cartera de Salvador Illa pocas horas antes de la celebración hoy del Consejo Interterritorial de Salud.

“Lo hemos recibido (el documento) a las 12.49 horas, por lo tanto no hemos podido aún valorarlo, es una táctica del Ministerio de filtrarlo primero a los medios y luego a las consejerías, no me parece lo más leal a la hora de actuar y coordinar”, ha dicho.

“Lo único que parece, sin haberlo leído, es ellos valoran perimetrar la Comunidad. Nosotros no lo vemos y además, sobre todo, si se establece la excepcionalidad que hacen de las reagrupaciones familiares su control sería muy difícil, es muy difícil saber si el traslado es con el fin de una reunión familiar o no y tampoco desde el punto de vista epidemiológico creemos que tenga una repercusión especial”.

Si se quiere evitar la movilidad, ha opinado Escudero, perimetrar “no es la solución más adecuada”, al tiempo que ha abogado por el modelo seguido hasta el momento de restricciones en determinadas zonas básicas de salud.

El Ministerio de Sanidad propondrá a las comunidades retrasar el límite a la movilidad en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30, el cierre perimetral en todo el periodo navideño, salvo para desplazamientos de familiares y allegados, y cenas y comidas de no más de 10 personas, sin especificar si niños o adultos.

Así consta en el documento, al que ha tenido acceso Efe, en el que Sanidad aconseja a los estudiantes que regresen que limiten sus interacciones diez días antes de volver y extremar las precauciones una vez estén en casa, así como la celebración de cabalgatas estáticas y campanadas virtuales o retransmisiones de eventos por televisión u otras opciones telemáticas.

La semana pasada, el Gobierno regional estableció aumentar de seis a diez personas, con tres grupos de convivientes, el número máximo para las fiestas del 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero, así como ampliar el toque de queda hasta la una y media de la madrugada.

En cuatro al cierre de las comunidades, Escudero ha señalado que tendrán que ver en la propuesta ministerial "si es obligación o recomendación y decidiremos, pero nosotros vamos a seguir” con las zonas sanitarias .

Tras recordar que el 80 % de los contagios se produce en los entornos familiares, ha reconocido que tomar decisiones “sobre todo cuando se producen de puertas adentro de las casas evidentemente el control total es complejo”.

Si se parte de esa base, “tenemos que actuar en las campañas de divulgación de apelar a esa responsabilidad individual (...) y si establecemos esas limitaciones en cuanto al número de familiares en unas condiciones determinadas con tres núcleos de convivientes entendemos que nunca llegaremos a ese control total pero sí que puede ayudar a hacerlo”.

Por otro lado, ha explicado que aún están a la espera de una respuesta del Ministerio de Sanidad para poder realizar test antígenos en las oficinas de farmacia, que ha vuelto a defender como una manera de aumentar la capacidad diagnóstica de la región.