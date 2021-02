España aguarda la vacuna de AstraZeneca, descartada para mayores de 80 años

Madrid, 3 feb (EFE).- España anota este miércoles una nueva jornada de descenso de la incidencia de la pandemia con la mirada puesta en la llegada en los próximos días de la tercera vacuna, la de AstraZeneca, que de momento se ha descartado administrar a los mayores de 80 años.

Con "toda la cautela" ha pedido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que se analice la tendencia descendente de esta tercera ola, en la que España ha superado las 60.000 muertes (60.370) desde que comenzó la pandemia, y ha registrado 31.596 nuevos positivos de covid, 12.544 en las últimas 24 horas.

La incidencia acumulada por cada 100.000 casos en 14 días sigue bajando y ya se sitúa en 815,82, una cifra que según Darias demuestra la tendencia descendente, aunque ha advertido de que quedan semanas complicadas en los hospitales.

Si bien la presión hospitalaria ha bajado ligeramente respecto a ayer, al pasar del 24,18 % al 23,5 %, sigue siendo alta al igual que la de las ucis, que se encuentran al 44,4 % de su capacidad frente al 44,58 % del martes.

Una de las comunidades más saturadas, Castilla y León, mantiene conversaciones con los responsables sanitarios de las autonomías limítrofes de Cantabria, País Vasco y Madrid para saber si, en una situación de extrema necesidad, pueden acoger a sus pacientes.

Mientras, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, considera "suficientes y eficaces" las medidas adoptadas en su región para contener la covid.

Y la Rioja, que soporta una de las cargas hospitalarias más altas, también ha descartado nuevas medidas restrictivas a las ya vigentes hasta el 23 de este mes.

Por su parte, Extremadura ha decidido ampliar el horario del comercio tras constatar una mejora en la incidencia acumulada de la pandemia y en la presión hospitalaria, aunque mantiene los cierres perimetrales de todos los municipios y el toque de queda a las diez de la noche.

Con todo y al igual que Darias, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha subrayado en la rueda de prensa que ambos han ofrecido tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que los datos ponen de manifiesto "una leve mejoría, pero también una exigencia importante de mantener la precaución".

En la reunión del Interterritorial, Darias ha comunicado a las comunidades la llegada de nuevas remesas de vacunas con al menos 6,7 millones de dosis de Pfizer, Moderna y de AstraZeneca hasta marzo, vacuna esta última aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) el pasado viernes.

En concreto, en febrero se recibirán un total de 1.779.570 dosis de vacunas de Pfizer/BioNTech, que en marzo entregará 2.705.040 dosis.

A ellas habrá que sumar 412.000 de Moderna y 1.810.575 de AstraZeneca este mes y de la que llegará una primera remesa alrededor del 6 y el 8 de febrero, según ha informado la ministra.

No obstante, el fármaco de AstraZeneca no se va a administrar a los mayores de 80 años, si bien la Comisión de Salud Pública del Ministerio, que ha fijado un intervalo entre las dos dosis de diez a doce semanas, ha aplazado a este jueves su decisión de si la recomendará o no para las personas de más de 65.

Hasta el momento ya son varios países europeos los que han fijado limitaciones de edad para recibir la vacuna: el primero fue Alemania, al que se han ido uniendo otros como Francia o Suecia; y hoy ha sido Bélgica, el que ha optado por no inyectar temporalmente el preparado de AstraZeneca, en su caso a los mayores de 55 años.

Todo ello debido a que el fármaco no ha sido testado en este colectivo, con lo cual no se ha podido comprobar su eficacia.

Así, para los mayores de 80 años se van a reservar las vacunas de ARN mensajero, es decir, las de Pfizer y Moderna.

La ministra, que ha celebrado que las personas inmunizadas rocen ya el medio millón en España, ha informado de que ya se han entregado a las comunidades autónomas un total de 2.218.755 dosis de Pfizer y Moderna, de las que se han administrado 1.764.778 dosis (un 79,8 por ciento de total).

Y con relación a la rusa Sputnik, Darias ha asegurado en el Congreso que el Ejecutivo va a recibir "abiertamente y entusiastamente" cualquier vacuna que tenga autorización de la EMA: "Es el único margen y el único requisito", ha dicho.