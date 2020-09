España alcanza 525.548 contagios sin contar con el impacto de vuelta al cole

Madrid, 7 sep (EFE).- España sigue en "fase ascendente" de extensión de contagios por coronavirus con 525.549 casos, de los que 26.560 se han notificado desde el viernes, en plena operación de vuelta al colegio, cuyo impacto en la pandemia no se conocerá hasta finales de la próxima semana.

Así lo ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este lunes en una rueda de prensa en la que ha advertido de que "hay que estar muy atento" con la repercusión de la vuelta al cole en la pandemia, que presenta una "situación muy parecida a la de semanas previas" y un repunte de casos muy dispar entre las comunidades.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas los gobiernos autonómicos han notificado 2.440 nuevos positivos, y Madrid se sitúa a la cabeza con 670 contagios registrados ayer, aunque desde el pasado viernes ha notificado 10.440 nuevos casos.

Por detrás de Madrid está el País Vasco, con 475 nuevos positivos en las últimas 24 horas; Andalucía, con 250; Aragón, con 224.

La región de Madrid también lidera el número de nuevas defunciones, con 74, y es la comunidad que más presión hospitalaria soporta, con un total de 2.447 personas ingresadas, lo que eleva su tasa al 18 %, mientras que en Aragón se mantiene en el 12 %, al igual que en el País Vasco, mientras que en Baleares, ha subido un punto hasta el 13 %.

Actualmente, hay un total de 1.034 pacientes en las ucis de toda España, aunque son las madrileñas las más ocupadas (274), seguidas de Cataluña, con 148.

Simón ha dicho que estos datos significan que los hospitales tienen ahora "suficiente capacidad para responder", aunque ha señalado que en algunas zonas "la presión comienza a ser suficientemente fuerte como para pensar opciones de descarga con el fin de mantener la mayor capacidad posible para otras cosas que no sean coronavirus".

Para dar una respuesta coordinada ante el coronavirus, las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y de Castilla y León han decidido compartir estudios de seroprevalencia y rastreo en el marco de una estrategia conjunta y de cooperación para minimizar los efectos de la pandemia en el regreso de la actividad laboral y educativa.

Lo han acordado en la reunión mantenida este lunes, después de que el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, dijera que, "pese a que a día de hoy no hay riesgo de confinar Madrid", tampoco puede descartar ninguna situación en el futuro, manifestación ante la que Simón ha advertido de que lo importante "no es evitar adoptar medidas como esta, sino no tomarlas tarde".

"Lo importante es que todas las opciones estén encima de la mesa" y que su impacto haya sido evaluado antes por si son necesarias, porque lo relevante es que, "si hay que implementarlas, se implementen sin dudarlo", ha enfatizado el epidemiólogo.

Nuevas medidas para evitar la propagación de contagios que en breve adoptará el Gobierno de Aragón, aunque no ha concretado cuáles serán, en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros y en otros territorios de la comunidad ante el repunte de contagios de covid de los últimos días.

Desde mañana, martes, y durante siete días se prohibirá la movilidad en Alfaro (La Rioja) para interrumpir la transmisión del coronavirus, tras detectarse 233 nuevos positivos en la campaña de cribado perimetral realizada la semana pasada.

Por su parte, Baleares ha aprobado una resolución que permite a la Conselleria de Salud adoptar medidas restrictivas en aquellos barrios y municipios en los que el estudio epidemiológico alerte de un alto nivel de propagación del coronavirus.

Las residencias de mayores siguen siendo un foco destacado de contagios, como sucede en la de Pilar de la Horadada (Alicante), afectada por un brote que afecta a 67 residentes y 13 trabajadores, que, asintomáticos, cumplen la cuarentena en sus casas.

También son casi 70 los positivos registrados en las pruebas PCR registradas en la residencia San José de Toledo, que afectan a 22 trabajadores y 43 residentes.

El hospital de Palencia ha confirmado la existencia de un brote de en una de sus plantas con nueve casos positivos entre el personal sanitario y cuatro entre los pacientes ingresados, además de otros seis casos que corresponden a tres pacientes que estuvieron ingresados y tres acompañantes.

Y también en Castilla León, los servicios epidemiológicos han declarado este lunes un nuevo brote de covid, que tiene su origen en un funeral celebrado en la capital zamorana, con doce positivos por el momento.