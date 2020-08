España anota un nuevo máximo diario con 1.895 casos de covid-19

Madrid, 7 ago (EFE).- El Ministerio español de Sanidad registró este viernes 1.895 contagios de covid-19 diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo máximo de casos diarios, hasta sumar 314.362 desde el inicio de la pandemia.

La cifra es elevada a pesar de que no incluye, por problemas técnicos, los datos de la región de Aragón (este), la más afectada de todo el país, seguida de Madrid con 567 positivos, según los datos oficiales.

Por detrás se sitúa la comunidad autónoma del País Vasco, (norte) con 403 casos confirmados ayer, mientras que en Cataluña han bajado a los 113, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad.

Unos de los focos principales de los más de 500 brotes de coronavirus repartidos por todo España es el ocio nocturno, restringido en muchos lugares como en Cataluña, donde el Gobierno regional ha decidido mantener su prohibición durante otros quince días.

Según datos del Departamento de Salud del Ejecutivo autonómico, los niños y jóvenes de entre 10 y 29 años representan más de la cuarta parte, el 26 % en concreto, de todos los casos de personas infectadas en esa región, cuando en la primera ola de la pandemia esta franja de edad representaba sólo el 6%.

Este aumento ya se ha detectado en el hospital más grande de Cataluña, el del Vall d'Hebron, en Barcelona, en el que se han multiplicado en las últimas semanas casi por diez los casos, aunque sólo tres han quedado hospitalizados en un mes, sin ningún niño ni joven grave.

Cataluña ha notificado en las últimas 24 horas 1.181 positivos de coronavirus y 10 fallecidos, con lo que el total de contagios desde el inicio de la pandemia a finales de febrero de este año es de 104.291 personas, según datos del Departamento autonómico de Salud.

A pesar de que el Ministerio de Sanidad no ha podido registrar sus últimos datos, la situación en Aragón, limítrofe con Cataluña, es preocupante y por eso el Gobierno regional, junto con autoridades locales, acordaron hoy la puesta en marcha a partir del próximo lunes de un dispositivo encargado de vigilar que las personas que han sido diagnosticadas como positivas en coronavirus y a sus contactos directos, sean asintomáticos o no, cumplen con las medidas de confinamiento "in situ" en sus domicilios.

El dispositivo policial de vigilancia y control comenzará a operar en el barrio de las Delicias de Zaragoza, la capital regional, en el que se están detectando la mayoría de contagios en los últimos días, aunque probablemente se extenderá a otras zonas, e implicará la vigilancia de que las normas de aislamiento se cumplen y, en su caso, el establecimiento de las correspondientes sanciones.

En el País Vasco los contagios por Covid-19 ascendieron en las últimas horas a 428, una cifra similar a las que se registraban en los peores momentos de la pandemia entre finales de marzo y principios de abril, lo que supone casi un 27 % más de los que se comunicaron este jueves.

El Departamento de Salud del Gobierno regional ha reconocido ya que las cifras reflejan que se trata de una segunda ola del virus y no sólo de una fase más de la pandemia como considera el Ministerio español de Sanidad.