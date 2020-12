España tiene ya la menor incidencia en la UE pero no puede bajar la guardia

Madrid, 10 dic (EFE). La incidencia acumulada de casos de covid sigue en fase descenso con 188,7 por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, la más baja de la Unión Europea, según el portavoz sanitario Fernando Simón, que no obstante considera que sigue siendo elevada y obliga a no bajar la guardia ante la Navidad para evitar una tercera ola.

"Estamos en un riesgo alto, pero la tendencia va descendiendo", ha celebrado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que ha señalado que España, que entró antes en esta segunda ola, se encuentra ahora en mejor posición que otros países como Francia, Italia o Rusia.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que esto no deben llevarnos a engaño porque estamos aún "muy por encima de lo deseable" con un 22% de ingresos en UCI, que ya son muchos para una sola patología, ha dicho.

Por eso cree que si logramos llegar a niveles más bajos será muy difícil mantenerlos con las fiestas navideñas y cuando todavía no se habrá empezado la campaña de vacunación, por lo que cree que habrá que ser "precavidos" para evitar una tercera ola.

"Es una cuestión que depende de nosotros y si hacemos un esfuerzo podríamos llegar a evitarla", ha insistido, y ha señalado que la semana que viene, cuando ya habrá datos del impacto del pasado puente, se podrá tomar conciencia del riesgo que pueden traer las fiestas navideñas.

LAS VACUNAS EN ESPAÑA EN MENOS DE UN MES

Según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las vacunas llegarán a España en menos de un mes, aunque ha querido ser realista y ha dicho que el proceso será progresivo y que habrá que esperar hasta verano para "relajar" las medidas de seguridad.

España recibirá alrededor de 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de ciudadanos y los primeros grupos en recibirlas serán los residentes y personal sanitario y sociosanitario en centros de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados.

El PP, a través de su exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha pedido que el Gobierno incluya a las personas mayores de 80 años en la primera etapa de vacunación por ser el colectivo más afectado, al suponer un 66,7 % de los fallecidos.

La propuesta implicaría adelantar la vacunación de parte de este colectivo, pues el plan del Gobierno deja para una segunda fase a los mayores de 65 años.

Simón por su parte también ha querido dejar claro que el Ministerio de Sanidad no ha rebajado la cifra de vacunas de las que dispondrá ninguna comunidad autónoma y ha señalado que la distribución será proporcional a la población susceptible de recibirla.

Respondía a una pregunta sobre la queja que en ese sentido ha realizado la Comunidad de Madrid, que ha dicho desconocer. Pero ha insistido que cuando el Ministerio tenga las cifras detalladas sobre las vacunas de las que va a disponer "distribuirá de acuerdo a los criterios de los grupos prioritarios".

Antonio Paula Sánchez Morodo, que trabaja en un centro de menores de Gibraltar y reside en una pedanía de San Roque(Cádiz), será uno de los primeros españoles en recibir la vacuna para la covid-19.

El Reino Unido ha comenzado esta semana la inmunización de parte de su población y proveerá de ella a todos los territorios británicos de ultramar al mismo tiempo, incluido Gibraltar, donde finalmente el programa de vacunación se ha retrasado a enero por cuestiones logísticas. Debido a la "extrema fragilidad" de la vacuna se ha decidido hacer un solo envío de entre 50.000 y 100.000 dosis el mes que viene, en lugar de varios.

MODIFICACIONES EN LAS MEDIDAS PARA LOS VIAJEROS

Las medidas para las llegadas a España por aeropuertos y puertos desde países de riesgo, han sido también modificadas este jueves, por lo que además de con PCR negativa, se puede acreditar ese resultado con un test molecular TMA, y los menores de 6 años quedan exentos de tener que acreditar que no padecen la enfermedad.

Respecto a que no se permitan acreditarlo mediante un test de antígenos, Simón ha manifestado que hay de muchos tipos y la mayoría no tienen sensibilidad suficiente si no hay síntomas, por lo que dan "falsos negativos", y por eso, ha dicho, no le "hacen gracia".