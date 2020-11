España podrá administrar vacunas "inmediatamente después" de ser autorizadas

Madrid, 23 nov (EFE).- El Gobierno ha garantizado este lunes que todas las vacunas frente a la covid-19 que lleguen a España tendrán el "máximo rigor" y que habrá dosis para empezar a administrarlas "inmediatamente después" de ser autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Así lo ha afirmado la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas Díaz, un día antes de que el Consejo de Ministros tenga previsto aprobar la estrategia de vacunación que concretará los grupos prioritarios que recibirán las primeras jeringas en uno de los 13.000 centros de atención primaria repartidos por todo el país.

Fuentes del Ministerio de Sanidad calculan que a nuestro país le corresponderán 140 millones de dosis de las siete vacunas frente a la covid-19 que forman parte del acuerdo de compra anticipada de la UE, lo que le permitiría unos 80 millones de inmunizaciones, con lo que se garantizará no solo la cobertura en nuestro país, sino también facilitar el acceso a otros que lo tienen más complicado.

La Comisión Europea ya ha cerrado contratos con las que preparan Sanofi, Janssen, Astrazeneca, Pfizer y BioNTech; están además muy avanzados los de Novavax y Moderna, y queda una última con Curevac.

El hecho de que se esté negociando con las propias farmacéuticas, según Lamas, "no compromete el rigor" de las vacunas, que en ningún caso se van a administrar si no reciben el visto bueno de la agencia europea del medicamento; de hecho, podría ocurrir que alguna de las siete no fuera autorizada.

"Si las agencias consideran que merecen autorización, habrá dosis para administrar inmediatamente después de que sean autorizadas", ha subrayado la directora de la Aemps, que ha hecho hincapié en que se van a reforzar además los sistemas de farmacovigilancia para asegurar que durante todo el tiempo que se administren estas inyecciones el balance beneficio-riesgo sea favorable.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recalcado que España tiene una "experiencia enorme en vacunación masiva": en "siete semanas" y "en pleno pico" de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, ha dicho, se ha vacunado de la gripe a catorce millones de personas en España.

Simón ha destacado asimismo el papel de las comunidades autónomas en la definición de la estrategia de vacunación que aprobará mañana el Consejo de Ministros y ha dicho que el proceso "no se puede hacer sin las comunidades autónomas".

Dicha estrategia delimitará los grupos prioritarios que recibirán las primeras dosis aunque, precisan las fuentes de Sanidad, hay un aspecto muy importante a tener en cuenta antes: conocer los aspectos técnicos de las vacunas, que no han incluido ninguna de las farmacéuticas en las notas de prensa en las que han informado de los resultados preliminares de su eficacia.

Y no será hasta que se conozcan estos detalles, ya que podría ocurrir que estuvieran contraindicadas a una determinada edad o en grupos de comorbilidad, y se autoricen, cuando se podrá determinar el orden de los grupos de población en los que se empezará a administrar de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes.

Así, en el caso de que la vacuna aprobada no estuviera recomendada en el primer grupo prioritario, se pasaría al siguiente, escenarios todos que se contemplan en la estrategia que se aprobará mañana en el Consejo.