España recibirá 370.000 dosis en la primera gran remesa semanal de vacunas

Madrid, 28 dic (EFE).- España recibirá mañana la primera gran remesa semanal de la vacuna de la covid-19, de Pfizer, con la llegada de 369.525 dosis en cuatro vuelos, que aterrizarán en Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias, antes de ser repartidas al resto de comunidades.

Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo Interterritorial de Salud, que ha reunido a Gobierno y comunidades para estudiar la evolución de la pandemia en una jornada que se iniciaba con la noticia del retraso en la entrega del primer lote de vacunas que iba a recibir España y otros siete países europeos por problemas de carga y envío de la farmacéutica.

Este lunes se ha conocido también que España ha superado las 50.000 muertes por coronavirus (50.122 decesos) desde que comenzó la pandemia, con 298 fallecimientos más que los contabilizados hasta el pasado 24 de diciembre, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado 16,60 casos, hasta los 246,19 por 100.000 habitantes.

Además, Sanidad ha consignado 24.462 nuevos positivos, según los últimos datos reportados por las comunidades autónomas.

Así, las regiones han notificado 12.172 ingresos de enfermos de covid en los hospitales, 1.428 más que el 24 de diciembre, con una ocupación hospitalaria del 10,04 % por ciento frente al 8,80 % del jueves, que en el caso de las ucis se sitúa en el 21,14 % de las camas ocupadas, casi dos puntos más.

Tanto Illa como el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Illa, han pedido "mucha prudencia en la valoración de estos datos", al recordar que han sido facilitados por las comunidades tras tres días festivos, con lo que pueden tener "distorsiones".

Con la llegada mañana de 369.525 vacunas desde Bélgica, el ministro ha asegurado que el suministro "va a quedar ya regularizado" para que cada lunes se puedan ir recibiendo alrededor de 350.000 vacunas, hasta alcanzar en las próximas 12 semanas más de 4,3 millones de inyecciones.

Se distribuirán de forma equitativa y de acuerdo a la población diana que debe ser inmunizada en primer lugar de forma gratuita y voluntaria.

Los que rechacen administrársela van a quedar registrados no ya solo porque "es un requisito y una medida de prudencia" que se ha tomado en toda Europa, ha explicado Illa, sino porque es necesario para hacer estudios de farmacovigilancia y saber que, si una persona no se ha inmunizado, no es por un "error del sistema", que no le ha ofrecido esta posibilidad.

En el caso de que los ciudadanos tengan preguntas sobre el proceso de administración de este fármaco o sus efectos secundarios, Sanidad ha puesto en marcha hoy la página web www.vacunacovid.gob.es para solucionar sus dudas.

Illa, en nombre de los gobiernos autónomicos, ha agradecido el comportamiento ejemplar de la ciudadanía", a la que ha pedido que mantengan la "guardia alta", ya que "la Nochevieja es una fecha más dada a celebraciones festivas, y la preocupación es alta".

Por ello, algunas comunidades han optado por endurecer las restricciones, como Baleares, Extremadura y Cantabria, mientras que otras, como Cataluña, han decidido mantener las actuales, superado ya el primer tramo navideño, en un escenario paralelo al inicio de la campaña de vacunación.

Con la confirmación de cinco nuevo casos de coronavirus de la nueva variante británica en Andalucía, ya son nueve los contagios en España con esta cepa, según Fernando Simón, aunque ha advertido de que hay más que se están investigando.

Para el experto, era "esperable" que se detectaran estos casos, ya que su origen se sitúa en una zona del Reino Unido que incluye Londres y con la que España tiene mucho intercambio de personas.

Ante la petición de "mayor control" en los aeropuertos lanzada por la Junta de Andalucía tras la confirmación de esos nuevos positivos en su territorio, Simón ha explicado que la posibilidad de detectar estos contagios en esos recintos es baja.

Aunque alguno de los casos era ya infectivo (que infecta) durante el vuelo, el epidemiólogo ha dicho que la mayor parte inició síntomas a los cuatro o cinco días de haber llegado del Reino Unido, con lo que no eran detectables durante los vuelos ni a su llegada a los aeropuertos.