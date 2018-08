Una madre española atrapada en Kiev: Tengo suerte, mi empresa no me despedirá

La madrileña Cristina Álvarez, una de las madres atrapadas en Kiev a la espera de que el Consulado de España tramite la documentación de su hija nacida por gestación subrogada, no teme ser despedida por su empresa, pero otras familias españolas en la misma situación no tienen la misma suerte.

Llegó a Ucrania hace un mes y sabe que tendrá que quedarse mucho tiempo, ya que el Consulado le ha citado el 13 de noviembre para determinar si inscribe a su hija en el Registro Civil de la Embajada, paso necesario para que el bebé obtenga la nacionalidad española y pueda entrar en España.

"Mi empresa me apoya, pero aquí hay autónomos que, si no trabajan, no cobran. Y hay personas que han sido amenazadas por sus empresas con el despido si no vuelven en tiempo y forma", dice en conversación telefónica con Efe.

Al igual que al menos otras treinta familias españolas, Cristina y su pareja, Javier, no podrán volver a España al menos hasta que las autoridades consulares tomen una decisión.

"Estar aquí tiene costes. Si no trabajo, no cobro. Me quedaré sin vacaciones el año que viene y también el siguiente. Y eso es tiempo de descanso y ocio que le estoy quitando a mis hijos", denuncia Cristina.

La pareja tiene otro hijo, de nueve años, que está con ellos en Kiev y que en septiembre debe volver al colegio español, pero se tendrá que quedar con sus padres hasta que puedan retornar todos.

Llegaron el día en que nació su hija, sabiendo que el Consulado había paralizado las tramitaciones desde el pasado 5 de julio, pero creyeron que sería algo temporal.

"Al principio, nos dijeron que habían dejado de inscribir a los bebés por la nueva Ley de Protección de Datos de la Unión Europea (UE)", con el pretexto de que esa legislación prohíbe tomar la prueba del ADN al padre para comprobar que efectivamente es el progenitor del recién nacido.

Pero la Agencia de Protección de Datos española ofreció asesoramiento al Ministerio de Asuntos Exteriores en esa materia, a fin de que la prueba del ADN se pueda recoger con garantías para la privacidad de los afectados.

Exteriores, en un comunicado publicado hace dos días, aclaró que la nueva ley europea "no es la causa de ninguna paralización" y precisó que cada expediente se trata de manera individual y exige el análisis de toda la documentación presentada por los interesados.

El ministerio asegura que el tratamiento de este tipo de expedientes requiere de un "especial cuidado", toda vez que el Consulado de España en Kiev ha sido informado en los últimos meses de "posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores".

"Cuando se han visto acorralados, han sacado el argumento de la mala praxis, que en este caso sería que el ADN del bebé no coteje con el de sus padres. Es algo que nunca se ha dado hasta ahora y ellos lo saben, porque se han encargado de recoger esos datos durante cinco años", sostiene Álvarez.

La noticia de los españoles atrapados en Ucrania ha copado estos días titulares de prensa e informativos, y algunos medios han denunciado que las familias a veces son estafadas por las agencias que intermedian entre ellos y las madres biológicas.

"No se ha conocido ningún caso de estafa", porque, de lo contrario, "habría alguna demanda judicial", según Cristina, quien añade que "es muy fuerte lanzar este tipo de acusaciones sin ningún tipo de prueba. Las agencias no tienen necesidad de estafar a sus clientes ni de inflar los costes. Hay una demanda brutal y necesitan nuevos clientes".

Esta madre cree que al menos otras 200 familias españolas están esperando por un parto de gestación subrogada en Ucrania.

"El verdadero motivo de esta situación es político. Entiendo que en España sea ilegal, pero es que en Ucrania sí es legal. Si quieren desincentivar la gestación subrogada, que hagan recomendaciones a la gente. Lo que no pueden es hacerlo por las bravas", subraya.

A su hijo lo tuvo de forma natural, pero cuando quiso volver a ser madre, descubrió que ya no podía.

"No le estoy pidiendo nada al Gobierno, salvo que registre a mi hija, que es su obligación. Podemos entender que pasen de nosotros, pero que nos pongan trabas en esto que hacemos con nuestro propio dinero, en un país donde es legal, ya es demasiado", concluye.

Exteriores ha señalado que la Embajada española en Kiev atenderá a todas las familias para informarles sobre la legislación vigente, las alternativas y las posibles soluciones.

De momento, el Consulado ya ha prometido a Cristina que adelantará su cita del 13 de noviembre.

Por Arturo Escarda