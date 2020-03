Unos 200 españoles serán repatriados de Senegal en un vuelo por el COVID-19

Entre 180 y 200 españoles bloqueados en Senegal por la pandemia del COVID-19 serán repatriados hoy desde Dakar en un vuelo especial gestionado por el Gobierno de España e Iberia, tras el cierre de las fronteras aéreas desde el pasado día 20 para limitar el contagio en un país que suma 86 casos positivos.

"Estos últimos días, la prioridad de la embajada de España, incluyendo la consejería de Interior y de manera muy especial el consulado general en Senegal, ha sido dar una solución de regreso a España de los turistas españoles, personas voluntarias en ONG y personas en situación más vulnerable por sus condiciones de salud", declaró a Efe el embajador de España en Senegal, Alberto Virella.

Según la "estimación" de Virella, "entre 180 y 200" españoles tomarán ese vuelo a las 23.00 hora local (igual hora GMT) con rumbo a Madrid.

Tras muchas gestiones y contactos individuales con todos los interesados, se beneficiarán de este trayecto españoles y residentes en España, pero también, ante la disponibilidad de plazas, aquellos europeos que hayan comunicado a sus embajadas y consulados en Senegal su interés en volver a sus países.

Se trata de un vuelo comercial con capacidad para 288 pasajeros que puede evacuar a quienes estando en Senegal, Gambia y Guinea Bissau han decidido marcharse en un momento de incertidumbre en el que no se sabe cómo evolucionará la situación del coronavirus y preocupan aspectos como la debilidad del sistema sanitario, el abastecimiento de productos o posibles brotes de violencia.

A Joaquín, español no residente en Senegal que pasa temporadas en este país africano por trabajo, le preocupa que haya una "sobrecarga del sistema sanitario porque no hay suficientes medios" o que "vayas por la calle y ahora te llaman coronavirus, pero igual la próxima en vez de llamarte corona te tiran una piedra".

"Tengo en mente que si suben mucho los casos y entra en pánico la gente, empiecen a entrar a saquear los supermercados", explicó a Efe este español de 30 años que perdió su vuelo de vuelta a España, programado para mañana, tras su cancelación por las medidas impuestas en Senegal y que desea volver al país africano "cuando la situación se normalice".

Entre las personas que también vuelan esta noche se encuentra Elena, española residente en Senegal que trabaja para una ONG y a quien le han permitido trabajar en la distancia.

"No me vuelvo ahora por la situación actual, sino por la posibilidad de que aumenten los casos, como ha pasado en los demás países del mundo. Creo que aquí se puede necesitar más tiempo para recuperar la normalidad y, en vista de que no sé cuando habrá otra oportunidad para volver a España, prefiero pasar esta situación cerca de los míos por si me necesitasen", declaró la española a Efe.

Según informó Iberia a Efe, "normalmente son clientes de Iberia que se han quedado sin volar por las restricciones, pero también se comercializan las plazas que quedan libres" con precios fijos de 228 euros (turista) y 400 euros (business).

Desde este lunes, Iberia estuvo llamando, uno a uno, a todos los interesados para emitir cada billete, tras haber indicado los interesados sus datos al consulado español.

Según indicó a Efe el cónsul general español en Senegal, Rodrigo Aguirre de Cárcel, "no está pensado en absoluto" más adelante un vuelo de repatriación, pero en función de las circunstancias y si la situación se complicara, "ya veríamos si eso ocurre o no".

No obstante, Aguirre de Cárcel aseguró que "hay un buen número de españoles que dicen que están muy bien aquí, que consideran que están mucho más seguros aquí que en España".

El ministro senegalés de Turismo y Transporte Aéreo, Alioune Sarr, decidió el cierre total del espacio aéreo partir del 20 de marzo a excepción de los vuelos domésticos desde Dakar a Zinguinchor (sur), los de mercancías, los de evacuaciones sanitarias y los especiales autorizados.

Ayer, el presidente senegalés, Macky Sall, decretó el estado de emergencia y un toque de queda de ocho de la tarde a seis de la mañana, entre otras medidas para contener la propagación del coronavirus.

Iberia ofreció hoy también un vuelo especial desde Santo Domingo y ya ha realizado otros desde Quito, Buenos Aires y Tokio.