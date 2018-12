Un espectáculo de luces ilumina el pulmón verde de Sao Paulo

Un espectáculo de luces iluminó hoy el parque Ibirapuera, considerado como el pulmón verde de Sao Paulo, y sumergió a los visitantes en un clima navideño, a pesar de las elevadas temperaturas registradas en la mayor ciudad de Brasil ante la inminente llegada del verano.

Más de dos millones de luces LED iluminaron los árboles que rodean el principal lago de este monumental parque con más de 60 años de historia y en el que se levantan algunas obras emblemáticas del arquitecto Oscar Niemeyer.

El lago sirvió como telón para la proyección de diversas imágenes navideñas, entre las que no faltó la de Papá Noel, que sorprendió a las centenas de visitantes al ritmo de "Thanks God it's Christmas", de Queen.

En la estampa navideña del parque Ibirapuera tampoco faltó el tradicional árbol de Navidad, el cual tiene 43 metros de altura, 15,5 metros de diámetro y más de 250 elementos decorativos.