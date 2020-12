Madrid, 27 dic (EFE).- Laura, con plumas, bufanda y mascarilla, no guarda el móvil. Lleva una hora con él en la mano, lista para grabar "una cosa muy importante". Vive enfrente de la residencia donde este domingo han puesto las primeras vacunas de Madrid y les ha prometido a sus hijos que les mandaría un vídeo de la llegada.

Viven fuera y este año no se han podido reunir. Ha tenido que pasar la Navidad en su casa de Vallecas sola con su marido, como tantas parejas mayores que ahora ven en esos dos pinchazos la posibilidad de volver a abrazar.

"Esperando a la vacuna", escribe a sus tres hijos en un mensaje con una foto del enjambre de periodistas que también la aguardan. Dos horas después, por fin, llega en una furgoneta blanca escoltada por policías con metralletas.

Laura no es de los primeros mayores en recibir la vacuna, pero lo vive con la misma intensidad que muchos españoles que hoy se han sorprendido celebrando la imagen de un pinchazo, el de Araceli, la primera de España en recibirlo en una residencia de Guadalajara, o el de Nicanor, el primero de la Comunidad de Madrid.

Este domingo, Nicanor, brazo descubierto, ha respondido a los aplausos de los sanitarios con un "no me he enterado de nada" y ayer, a las puertas de la residencia de Vallecas, se mostraba seguro de su decisión.

"Se lo aconsejo a todo el mundo, yo me la voy a poner, porque el bicho este, si no, va a acabar con la humanidad", sentenciaba a Efe después de dar un paseo con su mujer, que vive con él en la residencia, y su hija Isabel, que no compartía su confianza.

"Si me llegan a pedir permiso, yo no, pero mi padre tiene su mente bien, y mi madre también, y se vacunan; respeto todo", decía la hija del primer vacunado, que le reprochaba su actitud. "Papá, digo lo que pienso".

Nicanor creía entonces que era "el número siete u ocho" en la lista de los primeros 50 vacunados de su residencia y no se podía imaginar que estaría hoy en las cabeceras de los informativos junto con José Antonio y María, segundo y tercera que han recibido el pinchazo estoicamente y con una sonrisa adivinada tras la mascarilla.

María se la ha puesto, ya no por ella, sino por los demás. "No tengo miedo a morirme, sino a contagiar el virus, por ejemplo a un hijo mío que es de alto riesgo. Para poderle ver y abrazarle, decía: 'Que me vacunen cuanto antes'". Y José Antonio, que es periodista, resume con el día con un titular: "Esperanza".

A las puertas de su residencia, la espera de la vacuna ha sido larga y fría y, cuando por fin ha llegado la caja, escoltada por policías, se concentraban decenas de periodistas y vecinos. "A ver si salimos de esto", decía Laura poco antes de ese momento grabado en su móvil para la posteridad.

Casi 10.000 dosis se administrarán este domingo en residencias españolas, donde parecen tener buena acogida. "Tengo mucha fe en la ciencia. Estos señores han estudiado mucho y, además, no han tardado tanto... pues 'chapeau'", decía Josefa, del brazo de Eutimio, al salir de la de Vallecas, donde ambos llevan cuatro años viviendo.

Están en espera de que la doctora les diga si pueden ponerles la vacuna, porque son alérgicos, pero firmarán el sí sin dudarlo. "Si nos tenemos que morir todos, cuanto más tarde mejor, ¿no?", afirmaba Eutimio.

Otros que han accedido al centro vallecano son Ángel y María Teresa. "Si para una simple gripe nos ponen la vacuna, pues para esto, que es más importante, también nos la pondremos", porque, se ríe él, "a nuestra edad ya no nos inquieta nada".

O Mariluz, que ya tiene anticuerpos y por eso puede salir todos los días a pasear por Madrid. Aun así, se va a poner la vacuna más rápida de la historia. "Cuando no hay pan, buenas son tortas", sentencia, y además, si cae, tampoco le importa: "Ya tengo 87 años, me da lo mismo".

Unos sin temor y otros, como Nieves, con miedo. Se tuvo que ir nueve meses al pueblo huyendo del virus, separada de sus hijos, y hoy esperaba ver la ansiada caja de las vacunas frente a la residencia de Nicanor, José Antonio y María. Es la única manera, decía, de "solucionar la enfermedad tan grande que tenemos".