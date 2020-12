Europa suaviza algunas restricciones durante la Navidad

Redacción Internacional, 4 dic (EFE).- Algunos países europeos han suavizado las medidas restrictivas durante los días más significativos del periodo navideño para posibilitar la celebración con familiares y amigos, aunque mantienen otras para evitar la expansión de los contagios de la covid-19.

ITALIA

Así, en italia quedan prohibidos los viajes del 21 de diciembre al 6 de enero, los desplazamientos entre municipios en Navidad, el día 26 y Nochevieja, excepto en casos de trabajo, necesidad y salud o regreso al domicilio. También está prohibido salir sin motivo justificado desde las 22.00 horas hasta las 5.00 horas. El 1 de enero el toque de queda se alargará hasta las 7 de la mañana.

En cuanto al almuerzo y cena de navidad, se recomienda celebrarlo solo con familiares convivientes y no se ha indicado un número máximo de comensales.

Los restaurantes estarán abiertos para el almuerzo, incluso en los festivos, pero con no más de cuatro personas por mesa. Bares y cafés estarán abiertos hasta las 18.00 horas en la zona amarilla (las de menor riesgo del país), y hasta la Epifanía (6 de enero) las tiendas abrirán todos los días hasta las 21.00 horas, pero los centros comerciales estarán cerrados los fines de semana.

La misa de Nochebuena deberá ser temprano para llegar a tiempo al toque de queda y los cines y teatros estarán cerrados todo el periodo de fiestas.

ALEMANIA

Durante las navidades habrá una cierta relajación de las restricciones para posibilitar la celebración en familia o con amigos, elevando a diez el número máximo de las reuniones, sin contar a los menores de 14 años, aunque con la posibilidad de medidas más duras en regiones con incidencia particularmente elevada.

Actualmente, el número máximo permitido en una reunión es de cinco personas de dos hogares, sin contar a los menores de 14 años.

En Berlín, que en una semana ha logrado bajar la incidencia acumulada en siete días de 215,6 el pasado jueves a 179 hoy, las fiestas navideñas y de año nuevo tendrán que celebrarse en un círculo más pequeño que el máximo establecido a nivel federal, con un tope de cinco personas, además de niños menores de 12 años.

REINO UNIDO

El Reino Unido suavizará las restricciones entre el 23 y el 27 de diciembre a fin de permitir reuniones familiares por Navidad, pero éstas tendrán algunos límites, según han acordado las regiones británicas.

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte decidieron que personas que viven bajo tres techos distintos puedan formar una "burbuja" entre las citadas fechas para celebrar el periodo festivo.

En esos días, no habrá límite sobre la cantidad de personas que integren esa "burbuja", a excepción de Escocia, que ha situado el límite en ocho, pero los menores de 12 años no están en ese total.

En Irlanda del Norte, el periodo en el que se suavizarán las medidas es un poco más largo, del 22 al 28 de diciembre.

BÉLGICA

En Bélgica, las familias sólo pueden invitar a un contacto de fuera del hogar a cenar en Nochebuena y Noche Vieja. Las personas que vivan solas, en cambio, podrán invitar a dos contactos a sus casas en esas fechas.

El toque de queda nocturno que actualmente arranca a las 22.00 se ampliará hasta medianoche el 24 de diciembre, mientras que todavía no se ha tomado una decisión sobre la Nochevieja.

PAÍSES BAJOS

Países Bajos decidirá sobre las normas para la celebración de la Navidad el 8 de diciembre, pero no espera que se relaje demasiado el confinamiento parcial en el que se encuentra el país.

El Gobierno apuesta por mantener el sector de la hostelería cerrado hasta mediados de enero (o quizás una reabrir de forma muy limitada) y podría ampliar de forma temporal el máximo de personas que se pueden reunir en interiores, pasando de tres a seis.

También seguirá vigente la prohibición de venta y consumo en la calle de alcohol y drogas a partir de las 20.00 horas todos los días de la semana.

LUXEMBURGO

Por lo que respecta a Luxemburgo, su Gobierno no planea aligerar de cara a las fiestas de fin de año las restricciones impuestas a finales de noviembre, que incluyen un toque de queda de 23.00 a las 06.00, por lo que las visitas están reservadas a un máximo de dos invitados por hogar.

AUSTRIA

Austria suaviza las limitaciones a las reuniones privadas sólo para Navidad y Año Nuevo. Al mismo tiempo se mantiene hasta el 6 de enero inclusive un toque de queda nocturno, entre las 20.00 y 06.00 de la mañana del día siguiente, así como la prohibición de espectáculos, el cierre de toda la gastronomía, locales de alquiler para fiestas y de los hoteles y pensiones.

Para las fiestas navideñas, es decir, los días 24 a 26 de diciembre, así como para la Nochevieja, del 31 de diciembre al 1 de enero, rigen reglas especiales, más suaves. Esos días se levanta el toque de queda y se permite reuniones en viviendas particulares con hasta un máximo de 10 personas de varios hogares diferentes.

En las demás jornadas hasta el Día de Reyes sigue en vigor el toque de queda tras las 20.00 horas y solo podrán reunirse en casas particulares un máximo de seis adultos de dos hogares (y seis menores de edad).

Al mismo tiempo, se han impuesto medidas para reducir los viajes en estas vacaciones invernales, donde muchos austríacos suelen ir a esquiar a los Alpes, pero esta vez encontrarán los hoteles cerrados a pesar de estar abiertas las pistas de esquí.

RUMANÍA

Las autoridades de Rumanía, si bien no han impuesto por el momento límites al número de personas que pueden reunirse en casas particulares para pasar juntos la Nochebuena o la Navidad, sí prohíben las fiestas en locales privados con más seis personas y apelan a la responsabilidad individual para evitar rebrotes durante estas fiestas.

Más allá de algunos núcleos de población que han sido aislados debido al alto número de casos de covid, Rumanía no ha impuesto cierres perimetrales o limitaciones de movimientos entre regiones o grandes ciudades.

REPÚBLICA CHECA

La república Checa estudia prolongar el estado de emergencia más allá del 12 de diciembre para poder mantener en vigor restricciones de contactos y así frenar el coronavirus, en un contexto de descenso de los contagios.

Esas medidas no abarcan a los miembros de una misma familia, es decir, no hay límites del número de personas emparentadas en una reunión privada. En cambio, fuera de grupos familiares, no puede haber más de seis, y de 10 en las celebraciones religiosas.

En la calle sólo pueden juntarse un máximo de 6 personas, mientras que bares y restaurantes no deben admitir clientes por encima del 50 % de su capacidad, y en cada mesa puede haber un máximo de 4 personas.

Estas medidas rigen también en los centros de vacaciones de montaña, donde tradicionalmente acuden los checos durante las fiestas navideñas.