Los europeos en el Reino Unido no se fían del Gobierno respecto al "brexit"

El grupo "The 3 Million", la organización más numerosa de ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido, expresó hoy su desconfianza ante los pasos dados por el Gobierno británico sobre la garantía de sus derechos tras el "brexit".

En una conferencia en Londres, varios miembros del colectivo mostraron su rechazo al sistema anunciado la pasada semana por el Ministerio del Interior británico para que los europeos puedan acceder al "estatus de asentado" o al de "preasentado", una vez el país abandone la Unión Europea (UE).

El Gobierno británico informó de la puesta en marcha de un sistema informático, a través del cual esos ciudadanos tendrán que facilitar su nombre, residencia y demostrar que no tienen antecedentes penales graves.

Estos trámites tendrán un coste de 65 libras (73 euros) y, según la persona lleve más o menos de cinco años residiendo en el Reino Unido, podrá optar a uno u otro estatus.

Para el alemán Maike Bohn, uno de los fundadores de la asociación, que tiene 37.000 miembros, la desinformación en cuanto a este procedimiento va a ser uno de los grandes problemas.

"Va a haber cientos de miles de personas que no van a saber lo qué tienen que hacer", aseguró hoy Bohn, que se preguntó qué ocurrirá con aquellos ciudadanos que el 30 de junio de 2021 -fecha límite adelantada por el Ejecutivo en la que se podrán realizar los trámites- no hayan completado la solicitud.

"¿Cómo van a llegar a tanta gente?, ¿Qué pasará con los niños cuyos padres no les hayan registrado?" fueron algunas de las preguntas sin respuesta que planteó el alemán, que insistió en la complejidad de la fórmula.

Según la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS, por sus siglas en inglés), hay 3,8 millones de ciudadanos europeos viviendo en el Reino Unido, una cifra que, apuntó el italiano Dimitri Scarlato, "equivale, más o menos, a toda la ciudad de Roma".

El integrante de "The 3 Million" destacó, en este sentido, que exigir a todos los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido que se registren "sería como pedírselo a toda la población de la capital italiana".

Algo que, a su juicio, resulta descabellado, al tiempo que criticó la actitud del Gobierno de la conservadora Theresa May apelando a la tranquilidad de los europeos.

"No pueden ir alrededor del mundo pidiendo que no nos preocupemos porque sí lo hacemos", aseveró, y proclamó que él confía "en los hechos, no en las palabras".

El activista admitió su temor a que se repita un escándalo como el de la "generación Windrush", que precipitó la dimisión de la ministra de Interior, Amber Rudd, a finales del pasado abril.

Mmiles de personas que llegaron al Reino Unido entre 1948 y 1973 procedentes de países caribeños pasaron en los últimos años a ser inmigrantes ilegales pese a haber residido en el país durante décadas, por no poder demostrarlo con documentos originales.

La profesora española María Llorente se preguntó qué pasará con personas que no tengan acceso a internet para completar el formulario y puso, como ejemplo, a sus padres octogenarios.

En la conferencia de "The 3 Million", que ha coincidido con el inicio del Consejo Europeo en Bruselas, Llorente adelantó que con que tan solo un 1 % de los europeos no completen la solicitud, "habrá 35.000 personas ilegales" viviendo en el Reino Unido.

El presidente de la organización, el francés Nicolas Hatton, lamentó que "la atmósfera" que se respira en el país se haya "enrarecido" desde el referéndum del pasado 23 de junio de 2016, en el que el "sí" a la salida del Reino Unido del club de los veintisiete se impuso por un 51,9 % de los votos.

"Parece que desde entonces nuestro acento se nota más", aseguró, y pidió al Gobierno "claridad, garantías y seguridad" para los ciudadanos europeos.

Pese a haber solicitado reuniones en numerosas ocasiones, Hatton declaró que la primera ministra, Theresa May, el titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, y el ministro británico para el "brexit", David Davis, no han accedido a mantener un encuentro con la organización.

Por Paula Baena Velasco