Euskadi trabaja para que las restricciones tras la alarma tengan amparo legal

San Sebastián, 5 may (EFE).- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha declinado adelantar cualquier detalle del decreto que fijará las restricciones en Euskadi cuando decaiga el estado de alarma y ha confirmado que el Gobierno Vasco sigue "la tramitación pertinente de manera formal con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco" para tener amparo legal.

Urkullu, quien ha inaugurado este miércoles en San Sebastián la Junta General de Elkargi, se ha referido en declaraciones a los periodistas al decreto que ultima el Gobierno Vasco, que podría tener en principio un horizonte de aplicación de cuatro o seis semanas.

El lehendakari ha rehusado avanzar cualquier detalle sobre las limitaciones incluidas en el decreto que ultima el Ejecutivo autonómico.

En este contexto, ha negado haber dicho a Miguel Ángel Revilla que tiene previsto cerrar perimetralmente Euskadi a partir del domingo 9 de mayo, como este martes aseguró el presidente de Cantabria.

"Le he manifestado mi sorpresa al presidente de Cantabria porque no he hablado con él. No entiendo estas declaraciones", ha zanjado Urkullu.

El lehendakari "no ha querido aventurar nada" relacionado con las medidas que se decretarán en Euskadi ya que, según ha recalcado, hasta el viernes continuarán en un proceso de "análisis permanente" tanto de la evolución de la pandemia como de las restricciones que planteen otras comunidades autónomas.

En el caso del toque de queda, ha dicho que se verán cuáles son las medidas planteadas y las decisiones de los diversos tribunales superiores de las comunidades autónomas, al tiempo que ha recordado que este martes se conoció el planteamiento al respecto de la Fiscalía de Baleares, que sostiene que el Govern carece de competencias para prolongar esta medida sin estado de alarma.

En cuanto al decreto aprobado la víspera por el Consejo de Ministros, Urkullu ha dicho que esta decisión evidencia que "no hay prórroga del estado de alarma y que ni siquiera lo habrá para una comunidad autónoma", al tiempo que "invita a un procedimiento en el Supremo pero después de un recorrido judicial" en cada comunidad autónoma.

"La pregunta que surge de todo esto es dónde está la cogobernanza colaborativa y, más allá de eso, también la reflexión de que no solamente Euskadi ha solicitado la prórroga del estado de la alarma" y que otras comunidades también han planteado medidas que están fundamentadas bajo dicha figura.

Preguntado por las consecuencias que podría tener una salida abrupta del estado de alarma, el lehendakari ha opinado que "levantar el estado de alarma sin medidas que tengan garantías jurídicas suficientes puede provocar un riesgo de mayor contagio mientras no haya un proceso de vacunación que tenga también un objetivo de inmunidad de rebaño".

Ha confirmado que el decreto vasco tendría en principio un horizonte de aplicación con el objetivo inicial de que la incidencia baje al menos de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, que es donde se partía al inicio de nueva ola, para reducirla después hasta los 50-60 casos.

Por otra parte, en cuanto a las elecciones madrileñas, Urkullu ha dicho que ha enviado un "mensaje de felicitación a la presidenta y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha mostrado su disposición a "una relación institucional necesaria". "No tengo nada más que añadir sobre los resultados electorales", ha concluido.