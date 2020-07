Exfutbolista Miguel Pardeza: Caerán las mascarillas y vendrá el olvido

Madrid, 21 jul (EFE).- El exfutbolista Miguel Pardeza, quien tacha la llamada “nueva normalidad’ como una muy discutible invención que solo vale como titular de prensa, cree que cuando “caigan las mascarillas”, la gente volverá a los estadios, "a sus fiestas, a sus devociones y a sus hábitos”. “La capacidad de olvido en el ser humano es asombrosa”.

Novelista y doctor en Filología Hispánica, Pardeza explica que pasa la mayor parte del tiempo solo, rodeado de libros, sin que su cotidianidad se haya visto afectada de "mala manera”, pero durante estos días de encierro dice que sobre todo ha sentido “desazón, tristeza e impotencia” por las miles de muertes y la ruina económica.

Nacido hace 55 años en La Palma del Condado (Huelva), el exjugador de la Quinta del Buitre y del Zaragoza señala que ha extraído pocas lecciones de esta situación, “si acaso –apunta- que la humanidad no tiene arreglo, y que por unos pocos que se dejan la vida para mejorar la de todos, otros tantos, a veces seguidos por muchos, se dedican a estropearlo todo”.

“Ratón” Pardeza, conocido por ese apodo por ser un delantero de baja estatura, que consiguió suplir ese hándicap a base de codicia en el juego y garra en las jugadas, considera además que “’la nueva normalidad’ es una muy discutible invención que solo vale como titular. Mucho me temo que las cosas seguirán siendo igual de nuevas y viejas que siempre”.

En cuanto al fútbol, asegura que “se pasará el trago y cuando caigan las mascarillas, volveremos a ver los estadios llenos. La capacidad de olvido en el ser humano es asombrosa”.

El que fuera director deportivo del Real Madrid entre 2009 y 2014 junto al entonces equipo directivo de Florentino Pérez y Jorge Valdano considera que muchas personas tendrán que empezar de nuevo a causa de esta crisis: “Supongo que en muchos casos no va a haber más remedio. Pero la reinvención no siempre es un mal asunto" si no conlleva "apreturaseconómicas”.

De todas maneras, añade, va a depender mucho de la edad de los protagonistas. “Es fácil imaginar que a los más jóvenes esa posible reinvención les costará menos que a quienes los pille ya entrados en años. Como siempre, el día de mañana amanecerá según y dónde”.

Tampoco cree que una vez superada la crisis, se fortalezcan los lazos solidarios. “La humanidad no tiene solución. ¿Acaso hemos aprendido algo después de la peste negra, la viruela o las guerras? Cuando todo pase, esta desgraciada crisis mundial quedará como un mal recuerdo, y en poco tiempo la gente volverá a sus fiestas, a sus devociones y a sus hábitos”, insiste el autor de “Torneo”, Premio de la revista Panenka al Mejor Libro del Año (2017).

Su última novela, “Angelópolis” (Editorial Renacimiento), nombre con el que se conoce a la ciudad mexicana de Puebla, donde acabó su carrera futbolística, y su primera novela “Torneo”, en la que narra sus inicios, forman parte de un mismo ciclo creativo y transitan por las distintas etapas vitales que se ve obligado a afrontar su protagonista autobiográfico.

Acerca de si una de las consecuencias de la pandemia puede ser el deterioro o la pérdida de libertades ya consolidadas en nuestra sociedad, responde negativamente: "Solo faltaría que de aquí tengamos que salir peor en derechos y libertades”.

“Aunque la tentación de pastorearnos a todos, como si fuéramos ciudadanos menores de edad, que necesitamos ser monotorizados, pueda rondarle a más de uno por la cabeza”, añade Pardeza, que después de estudiar cuatro cursos la carrera de Derecho decidió matricularse en Filología.

Marina Segura Ramos