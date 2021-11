Experto en duelo cree que "todo" pasa por la participación de los afectados

Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- El experto en duelo Alfonso García, director del máster en cuidados al final de la vida de la Universidad de La Laguna, ha dicho que a partir de ahora "todo" pasa porque las personas que han sido perjudicadas por la erupción del volcán que el pasado 19 de septiembre entró en erupción en La Palma, participen en el proceso de recuperación.

Alfonso García, antropólogo y profesor en Enfermería de la Universidad de La Laguna, ha destacado la importación de no privar a las personas damnificadas, y que ésas sepan que la situación no se resolverá rápidamente, pues cree que se precisan al menos 5 años para llegar a una nueva normalidad.

También deben ser conscientes de que no recuperarán su casa, ni su entorno, y que lo más seguro es que no sigan vinculados de forma directa a las mismas familias con que lo estaban antes de la erupción del volcán, por lo que es preciso gestionar bien la situación para que no haya un enfado importante por parte de esas personas, ha señalado Alfonso García.

Ha recordado que los daños ocasionados por la lava del volcán se han unido al confinamiento por la pandemia de la covid-19, y ha destacado que ahora muchas personas han perdido su entorno habitual, las propiedades que tenían y eso, se puede decir, que lleva a un duelo.

Y, ha explicado Alfonso García, la mayor parte de los duelos requieren de un espacio, de un entorno bien delimitado, porque así actúa como un factor protector, y a esas más de 2.000 personas damnificadas se les debe explicar que se resolverá su situación y también aclararles los tiempos en los que se hará.

A su juicio, la sociedad en general, y quienes trabajan junto a las personas damnificadas en particular, deben crear ahora un entorno que sea propicio, facilitador, amigable y cultural que sea adecuado para que puedan desarrollar bien su vida a pesar del trauma que han sufrido.

Y eso, ha insistido Alfonso García, pasa por cuidar el entorno inmediato, pero no sólo el afectivo, sino también el barrio, las escuelas.

Alfonso García ha comentado que últimamente escucha quejas en cuanto a que no es adecuada la respuesta que se da a las necesidades de vivienda, y ha agregado que empieza a haber un discurso que no va en la línea de que las personas afectadas participen en la toma de decisiones.

García ha abogado por retomar el camino para que participen en la toma de decisiones y ser cuidadosos con la intervención que se tenga con estas personas, y por ello "todo" pasa por su participación en el proceso.

Es "importantísimo" que participen en el proceso porque será un elemento protector y por ello les ayudará a ser resilientes, ha apuntado este experto.

También se ha referido a que deben conocer la situación, saber cuándo se resolverá su situación, aunque se tarde años, e intentar reagrupar a las familias en el mismo entorno, para reducir los factores de riesgo.

Hasta ahora se ha hecho "muy bien" por parte de las administraciones, pero empieza a perjudicar el cansancio tras más de 45 días sin respuestas claras en una situación "difícil, muy compleja", ha reconocido.

Ha concluido que los duelos en situaciones de catástrofes naturales suelen llevarse mejor y también ha indicado que en las islas nunca ha habido un movimiento tan grande de personas saliendo de sus espacios de vida.

Alfonso García es optimista pero consciente de que hay que hacer las cosas de manera que las personas afectadas por la erupción volcánica puedan dar sentido a lo que viven y puedan llevar una vida con sentido.