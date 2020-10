Expertos exponen incertidumbre COVID y valoran lo aprendido en la primera ola

Madrid, 8 oct (EFE).- Expertos en salud y medicina han expuesto hoy las incertidumbres que hay ante la situación y evolución de la COVID-19 en España y han valorado todo lo aprendido en la primera ola del coronavirus que está sirviendo para combatir la segunda ola actual.

Así lo han expuesto en la Jornada de innovacion "La sanidad que viene: Retos y tendencias en la era COVID-19", organizada por la Fundación IDIS, en la que también se ha presentado el informe "El futuro del sector salud".

La jornada ha tenido intervenciones iniciales del presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca; la secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), Margarita Alfonsel; y el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés.

En el debate han participado los doctores Ricardo Cubedo, Adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid; y Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina preventiva y salud pública de la Universidad Rey Juan Carlos.

También el doctor Santiago Moreno, Jefe de Servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal; y la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva.

Villanueva se ha encargado de presentar el informe, que hace un diagnostico del futuro de la salud desde diferentes ángulos, como la disrupción de la sanidad, la experiencia del usuario, los hospitales líquidos, el E-Doctor, la gestión digital, la hiper-personalización y la tecnología preventiva.

"Detrás de todo esto está el dato y el algoritmo que se hace con el dato, y la ética del algoritmo, para una sanidad más precisa, personalizada, mejor y más fácil", ha dicho Villanueva.

El debate con los médicos se ha centrado en la COVID-19.

A este respecto, el doctor Cubero ha destacado: "Hay que ser críticos, no me siento orgulloso respecto al control de la pandemia, los resultados no son buenos. Hay mucho que analizar y mejorar para ver por qué nuestros resultados no son tan buenos como en otros países".

El doctor Gil ha señalado que en comparación a nivel mundial "no estamos tan mal, pero nuestro sistema sanitario ha demostrado carencias para dar respuesta a una situación como la vivida. Aquí está la limitación".

El doctor Moreno ha afirmado: "No podemos pasar por ser optimistas. El número de personas infectadas es tremendamente elevado y la transmisión no hemos logrado prevenirla. A primeros de octubre pensábamos que los casos serían pocos, y tenemos la expectativa de lo que pasará con las infecciones víricas estacionales".

"Nos queda ver si las lecciones aprendidas nos sirven para controlar de forma eficaz la continuidad de la segunda ola del virus", ha añadido el médico del hospital Ramón y Cajal.

El doctor Cubero ha destacado: "Hemos aprendido mucho en estos meses de qué hacer con los pacientes enfermos y en los hospitales, pero algo no hemos aprendido bien para evitar los contagios; y me temo que la comunicación hacia la población ha dejado bastante que desear y me preocupa mucho".

Para Santiago Moreno, "teníamos la esperanza de que no hubiera segunda oleada y ha sucedido porque el virus no se va. Hemos hecho cosas mal los sanitarios y los no sanitarios. No hubo control de la desescalada ni en el verano".

El doctor Gil ha pedido a los políticos un pacto por la sanidad "sin condicionamientos ideológicos; este es el momento, si no lo hay con la pandemia, cuando lo va a haber", se ha cuestionado.

Los ponentes han hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población en el cumplimiento de las normas, y a los medios de comunicación en transmitir con claridad y evidencia científica los mensajes.

En las intervenciones iniciales, Juan Abarca ha resaltado que "la lección más importante es que tenemos que innovar en el sistema sanitario y trabajar unidos, de forma estructural y estable, en beneficio de la salud de los pacientes".

"Todos estamos muy preocupados con la segunda ola; en España las cosas no se están haciendo todo lo bien que deberían desde la gestión", ha añadido el presidente de la Fundación IDIS.

Desde Fenin, Margarita Alfonsel ha expuesto tres claves en el futuro de la sanidad y contra la pandemia: coordinación con la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública; conocimiento con un foro de expertos que aporten capacidad y experiencia; y corresponsabilidad de todos los agentes de la sanidad, incluida la ciudadanía.

Humberto Arnés ha centrado en dos las leccione aprendidas: la necesidad de disponer de un tejido de investigación público y privado para dar soluciones a los problemas de salud; y de un tejido empresarial potente que "no nos haga depender de terceros países", como ha sucedido en la COVID-19 con los países asiáticos.