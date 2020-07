Expertos piden recuperación pase por conjunción naturaleza, negocios y océano

Madrid, 14 jul (EFE).- La recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19 debe tener en cuenta la convergencia entre naturaleza, negocios y océano para no volver al escenario anterior, han coincidido varios expertos y periodistas europeos que han resaltado la importancia de la información en este ámbito.

En un encuentro virtual se ha celebrado el seminario "¿Naturaleza versus Economía? ¿Será el mismo viejo paradigma, o los medios de comunicación adoptarán nuevos marcos para un mundo cambiado?", organizado por la Fundación Calouste Gulbenkian del Reino Unido previo a la presentación este miércoles de un informe del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Tom Clark, editor de Prospect Magazine y conductor de la reunión, ha planteado a los participantes la importancia de volver o no a la filosofía de "bussiness as usual" (negocios como siempre) o encaminar la economía hacia un cambio profundo hacia la recuperación verde, sin olvidar el océano como factor determinante en el proceso.

Andrew Barnett, CEO de la Fundación Calouste Gulbenkian -creada en Portugal en 1956 y enfocada en la búsqueda de iniciativas para el beneficio de la población- ha señalado que "la crisis afectará a la gente más pobre".

De ahí la importancia de introducir los temas de la recuperación verde, enfocada en la naturaleza y los negocios "en la agenda de los políticos", poniendo al océano en primera línea y priorizando las soluciones.

Porque "aún hay tiempo" para buscar soluciones contra el calentamiento global y la crisis climática, pero "es necesario reducir la utilización de combustibles fósiles", ha señalado Barnett.

Ha subrayado en la importancia de cómo se plantean los problemas y las soluciones en los medios comunicación para que lleguen a los políticos y público en general.

Akanksha Khatri, Jefe de la Agenda de Acción de la Naturaleza del Foro Económico Mundial y coautora del informe que se presenta mañana, ha asegurado que la reducción de la temperatura que recomiendan los científicos "no será suficiente para la producción de alimentos al ritmo de consumo actual".

Khatri ha explicado que el Foro de Davos emite informes económicos desde su creación, sin embargo, el de enero pasado fue el primero enfocado en temas medioambientales y las inversiones en este sentido.

Según la experta actualmente se habla de un trillón de dólares para la recuperación económica post-pandemia, lo que representa multitud de oportunidades para la creación de infraestructuras que permitan la producción de alimentos, "ámbito en el que se debe tomar en cuenta al océano".

Dan Laffoley, científico marino y autor del informe sobre el Estado del Océano (IPSO), y asesor de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha explicado que se necesita una "correcta descripción de los problemas ambientales para que se entiendan las consecuencias".

Laffoley ha insistido en la importancia del océano para la economía y determinar "la escala de soluciones con la escala de los problemas que vemos" porque hay "especies que mueren" cuyas consecuencias las sufren las personas y la humanidad.

Han intervenido además Adrian Monck, Jefe de Asuntos Públicos del Foro Económico Mundial; Duncan Weldon, corresponsal de economía de Gran Bretaña en The Economist; Stephen Brown, Editor de POLITICO; Nathalie Nougayrede, ex directora de Le Monde y columnista en The Guardian.

Asimismo, Caroline Lucas, diputada del Partido Verde en el Reino Unido; Alan Rusbridger, director de Lady Margaret Hall en Oxford y ex editor de The Guardian; Jessica Aldred, editora en The Guardia; Natalie Hart, consultora de comunicaciones.