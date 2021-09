Extremadura cree que "no merece la pena correr" en la vacunación de menores

Mérida, 25 sep (EFE).- El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha asegurado este sábado que hay que ser prudentes porque "no merece la pena correr" para comenzar a vacunar a los menores de 12 años contra la covid-19 hasta que no se tengan todas las garantías, algo que cree no será hasta final de año.

Vergeles, que ha asistido al VIII Encuentro para la Solidaridad y Participación Social organizado por las asociaciones de voluntarios de Mérida, ha señalado que aunque Pfizer ha informado de que la vacuna es segura para este tramo de edad lo más prudente es que primero lo apruebe la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y luego lo incorpore la ponencia a la estrategia de vacunación.

"Siempre he dicho que el salchichón a rodajitas", ha comentado el consejero, que ha recordado que en estos momentos se está poniendo la tercera dosis a ciertos colectivos y ha insistido en la necesidad de ser prudentes "y no dar pasos atrás" y ha considerado que no habrá noticias al respecto "hasta final de año, a no ser que Pfizer aporte nuevos datos de los ensayos que tiene en marcha".

En cuanto a la evolución de la pandemia, ha vuelto hacer un llamamiento a la responsabilidad en este primer fin de semana con la región en nivel de alerta 1 atenuado para conseguir en unos pocos días ser capaces de quitar "esas medidas que tanto molestan a la sociedad, como los aforos o los horarios".