Extremadura solicita al Gobierno la declaración del estado de alarma

Mérida, 23 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este viernes que solicitará al Gobierno de España que declare el estado de alarma, a fin de contar con el respaldo legal necesario para adoptar medidas de restricción de la movilidad entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

En una comparecencia conjunta con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, tras un Consejo de Gobierno extraordinario, ha precisado que "lo lógico" es que ese estado de alarma se decretase para el territorio nacional.

Fernández Vara ha asegurado que "vienen semanas complicadas" y ha precisado que esta declaración del estado de alarma se solicita "no para confinar a la ciudadanía" sino para restringir la movilidad y la ha calificado como "la mejor solución de las posibles".

El presidente extremeño ha indicado que esta solicitud, que se tramitará hoy mismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido trasladada a los grupos parlamentarios y agentes sociales, a los que ha agradecido su respaldo.

Ha recordado que a lo largo de las últimas semanas, la evolución de la pandemia y medidas adoptadas han puesto de manifiesto que en un determinado momento no se tiene suficiente base para tomar medidas encaminadas a restringir de manera clara la movilidad.

Ha mostrado su agradecimiento al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por respaldar la mayoría de decisiones que se toman, ya que afectan a la libertad de los ciudadanos, y ha indicado que de cara al futuro es necesario contar con base legal suficiente y ha insistido en que "la gente no piense que se le va a confinar mañana".

Ha asegurado que desde la Dirección General de Salud Publica se está haciendo un gran esfuerzo por argumentar todas las medidas y ha precisado que la decisión de limitar la movilidad entre la medianoche y las seis de mañana se tomará una vez que sea efectivo el acuerdo del estado de alarma, "porque así tendrá absoluta cobertura legal".

Fernández Vara ha indicado que de sus conversaciones con otros presidentes de comunidades se pone de manifiesto que todos tienen las mismas preocupaciones y es que, pese a que se están tomando medidas, el incremento de casos "es claro y evidente" y con resultados que no son los que gustaría.

A su juicio, la mejor solución sería el confinamiento, "pero hay que entender que no es posible, porque no puede haber salud sin economía y economía sin salud", y cree que puede ser quien no tenga su responsabilidad "entienda las cosas de otra manera".