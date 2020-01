La falta de protección de los menores en los centros les aboca a la marginalidad

La falta de protección de los menores tutelados en centros de las administraciones, muchos de ellos saturados y con escasos recursos, aboca a estos niños vulnerables en múltiples ocasiones a situaciones de marginalidad, coinciden organizaciones de infancia y la Fiscalía de Menores.

La denuncia de una menor por una violación grupal en Baleares en Nochebuena ha llevado a la notificación de 16 supuestos casos de explotación sexual infantil en menores tutelados en esa comunidad, investigaciones que están en manos de tribunales.

"Muchas veces los centros y los sistemas de protección no ponen en marcha todas las herramientas de prevención de la violencia, el caso de Baleares no es único, ya se han conocido otras sospechas; al fin y al cabo pasa por la situación de vulnerabilidad de esos niños, que se ven abocados porque no se está ejerciendo un deber de protección como se debería", ha explicado a Efe Carmela del Moral, portavoz de Save the Children.

Para abordar estas situaciones, reclama establecer por ley "que dentro de los centros de menores haya normativas y protocolos más estrictos para la prevención de situaciones de violencia y garantizar que son espacios seguros para la infancia, junto a planes específicos de prevención de prostitución o de trata de personas".

"Al final lo que hace falta es más apoyo, más recursos y más seguimiento de estos chicos" que dentro de los centros tienen libertad para hacer su vida -ha recordado-, "pero que lo hagan con acompañamiento, como se haría en una familia protectora".

Además, Del Moral cree importante que se de mayor formación en prevención a los trabajadores de los centros para que "puedan detectar esas situaciones". "Hemos conocido la situación de la niña de Baleares por una denuncia de violación y no debería haber sido así".

La Fiscalía de Menores lleva meses alertando de que la saturación de los centros de acogida de menores y la escasez de medios destinados por las comunidades autónomas a ofrecerles recursos está abocando a algunos de estos niños a la delincuencia y marginalidad como medio de subsistencia.

El Fiscal Coordinador de Menores, José Javier Huete, advirtió en una entrevista con Efe que la vulnerabilidad de los menores tutelados por la administración aumenta en situaciones de saturación de los centros y ante la ausencia de programas y otras medidas que faciliten a esos niños una segunda oportunidad.

"Todo ello se traduce en un agravamiento general de la escasez de medios autonómicos disponibles para abordar la protección de los menores y está generando un malestar social que, además, se suma al peligro potencial de abocar a dichos menores a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia", opinó Huete.

El encargado de coordinar todas las fiscalías de menores explicó que se han denunciado situaciones de saturación en las secciones de Navarra, Tarragona, Huelva, Barcelona, Gerona, Guipúzcoa, Mallorca, Asturias, Murcia, Zaragoza, Granada, Cádiz, Sevilla, Cantabria, Madrid, Valencia, Jaén y Almería.

"A veces el hacinamiento, las incomprensiones culturales o el hecho de que sean centros abiertos hacen que estén fuera y ahí entran en grupos; están más expuestos a conductas delictivas y a consumos de sustancias, como esnifar pegamento. Cuando abandonan el centro por esas circunstancias, ese entorno va a crear un foco de marginalidad, se generan conductas contrarias y en ocasiones son las que ven los ciudadanos, pero no es siempre así, hay chicos que están en los centros y siguen un tratamiento educacional", señaló Huete.

Desde Aldeas Infantiles, Mónica Revilla destaca que los niños tutelados "son especialmente vulnerables porque han vivido situaciones muy complicadas que por edad no les correspondía, como maltrato, abuso o abandono".

"Han sufrido mucho y necesitan que pongamos a su disposición a los mejores profesionales y todos los recursos para que el cuidado que reciban les ayude a reparar el daño sufrido y les ayude a creer en sí mismos", ha asegurado a Efe.

La portavoz de esta ONG, que acompaña a menores tutelados en sus "hogares" más allá de los 18 años, ha lamentado que "muchas veces el cuidado que reciben en los centros residenciales no se adapta a las necesidades específicas de cada niño; no hay recursos suficientes que permitan ofrecerles el cuidado de calidad que necesitan y que viene marcado por la Ley del Menor de 2015", ha recordado.