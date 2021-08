Los familiares del accidente de Spanair: Por primera vez se dan cambios en la seguridad

Las Palmas de Gran Canaria, 20 ago (EFE).- Los familiares en Gran Canaria de las víctimas del accidente aéreo de Spanair aseguran que este año, en su décimo tercer aniversario, por primera vez pueden celebrar "cambios fundamentales" en la seguridad aérea, gracias al trabajo de la Comisión de Investigación del Congreso.

Esta vez, las familias han concentrado en un solo acto ante el monumento "Luces en el vacío" de la playa de Las Canteras las diferentes muestras de recuerdo a los 154 fallecidos del siniestro que organizaban en diferentes puntos de la isla cada 20 de agosto.

Los portavoces en el acto del colectivo de víctimas del vuelo JK5022 han resaltado que, por primera vez, se ha cumplido uno de los objetivos por el que se constituyeron como asociación: el de dotar de mayor seguridad al transporte aéreo.

La Comisión de Investigación del Congreso, ha señalado en nombre de la asociación AVJK5022 Federico Sosa, ha dado la razón a quienes año a año han luchado por esta causa, que demandaban que se aclarara el "fallo sistémico" que provocó al accidente.

En este punto, piden que estas 11 conclusiones y 13 recomendaciones de los diputados que han investigado el accidente se cumplan y que su dictamen "salga del Congreso" y contribuya a fijar las responsabilidades y causas de lo ocurrido aquel día en Barajas.

Este dictamen, como ha recordado Sosa, no responsabiliza "solo a los pilotos", como consideran que venía ocurriendo hasta ahora, sino también "a 18 responsables políticos", algunos de los cuales "siguen ejerciendo a día de hoy".

Esto, ha dicho, no les devolverá las vidas perdidas, pero los sitúa más cerca de la "meta de serenar el alma con verdad, justicia, reparación y memoria".

Federico Sosa sostiene que el dictamen del Congreso corrobora que el informe oficial del siniestro de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) está "desacreditado" y "hay que volver a investigar" lo que sucedió, esta vez "por parte de una entidad independiente".

La asociación de víctimas pide al Consejo de Estado que evalúe el encaje constitucional del actual convenio con la CIAIAC y que se investiguen "posibles responsabilidades judiciales" en los trabajos de investigación.

Por su parte, ha señalado, se pedirá al fabricante del avión, Boeing, que aclare "los fallos de diseño ocultos" del aeronave siniestrada y que se declare el 20 de agosto el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias.

La AVJK5022 "renueva su compromiso", ha dicho Sosa, "con el bien común: la lucha continua por la memoria de los muertos pero, sobre todo, por la seguridad de los usuarios del avión como medio de transporte".

En el acto, ha participado como portavoz política la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, que ha hablado en nombre de las administraciones presentes, entre las que figuraron miembros de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio o Telde y el Parlamento de Canarias, entre otros.

"Volvemos a recordar a los que faltan, con una ausencia definitiva y desesperada y con el rechazo a olvidar", en el “recuerdo y esclarecimiento de los hechos" para que "sus vidas truncadas y su memoria resurjan en algún lugar siempre en nuestros corazones, donde iluminan el vacío que han dejado", ha dicho la consejera.

La intérprete Pilar Bolaños ha acompañado al violonchelo el acto con varias piezas musicales, que han servido de fondo también a los poemas que han leído los miembros de la asociación y familiares de algunos de los fallecidos de la tragedia.

Estrella Nespereira ha recordado a su hija, fallecida en el accidente, con unos versos en los que asegura que "siguen con nosotros en nuestros sueños", a los que "me agarro para seguirte soñando" y así "acortar la distancia".

"No me alcanzará la vida para inventarme tanto cielo porque ya no sé si sueño o invento. Desde que te fuiste, hija, vivir me duele” y "me agarro a la vida por ti y siempre", versa el poema.

Federico Sosa ha recalcado que estos 13 años han sido "un camino espinoso" pero que espera "encuentre pronto la paz y la serenidad" para que "esta herida abierta de por vida pueda dejar de sangrar de dolor pena y tristeza" y así "la pérdida no haya sido en vano" y se corrijan las causas para "evitar más muertes".