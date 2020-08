Familiares de desaparecidos en México marchan para pedir "justicia y memoria"

México, 5 ago (EFE).- Familiares de desaparecidos en México comenzaron este miércoles la "Caminata por la memoria y la justicia", una protesta que buscan celebrar el primer miércoles de cada mes para exigir soluciones ante esta tragedia que acumula más de 73.000 casos en el país.

A las 11.00 horas (16.00 GMT), una veintena de familiares comenzaron su andadura alrededor de la monumental asta de bandera levantada en la mitad de la Plaza de la Constitución de Ciudad de México, donde mostraron fotografías de sus familiares desaparecidos.

Una protesta parecida a la que las Madres de Plaza de Mayo de Argentina comenzaron en abril de 1977 y que siguen haciendo alrededor de la Pirámide de Mayo, por la desaparición de sus hijos, a manos de la dictadura militar (1976-1983).

En Argentina, fueron catorce las mujeres que dieron la primera vuelta para exigir la aparición de sus hijos e hijas y esto se convirtió en un símbolo de lucha a nivel internacional y en México veinte familiares cumplieron la primera ronda bajo un sol a pleno.

"Es una caminata pacífica, estaremos presentes el primer miércoles de cada mes frente a la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro objetivo es que nos escuche y nos atienda", dijo a Efe Patricia Manzanares, quien busca a su hijo, el policía federal Juan Hernández, desaparecido el 20 de febrero de 2011 en el norte del país.

FAMILIARES: EL PRESIDENTE NOS HA FALLADO

La Secretaría de Gobernación señaló, en un informe actualizado al mes de julio, que desde 1964 hasta la fecha en México hay 73.201 personas desaparecidas y 3.978 fosas clandestinas.

En el informe se precisó que, de ese total, 1.523 personas corresponden a años anteriores a 2006, mientras que 71.678 han desaparecido en los últimos catorce años.

"Las víctimas tienen el derecho a ser buscadas y nosotros necesitamos que los busquen", añadió Manzanares.

Recordó que en su campaña rumbo a la presidencia López Obrador se comprometió con los familiares de desaparecidos: "confiamos en él, votamos por él y nos ha fallado".

Para ella, el presidente "no ha sido sensible" ante los miles de casos de desaparecidos y señaló que las reuniones que cada tres meses tenían con él, fueron canceladas; ahora quieren conocer los planes de búsqueda de las autoridades para localizar a sus seres queridos.

JUSTICIA, VERDAD Y MEMORIA

Integrantes de algunos colectivos explicaron que buscan tener contacto directo con López Obrador porque ya se han entrevistado muchas ocasiones con otros funcionarios como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas "y no ha pasado nada".

Acusaron que "la pasividad se ha normalizado" y lo que quieren es que busquen a sus familiares "y que haya justicia, verdad y memoria".

"Nuestros miles de seres queridos desaparecidos no están siendo buscados ni existe voluntad de hacer las acciones necesarias para encontrarlos", apuntaron en el comunicado.

También dijeron que la pandemia de la COVID-19 ha dejado miles de enfermos y fallecidos, "pero en México sufrimos la pandemia de los desaparecidos desde hace muchos años y no la ha detenido nadie".

Apuntaron que hay más de 30.000 cuerpos sin identificar y la Comisión Nacional de Búsqueda sigue haciendo más búsquedas, por lo que llamaron a las autoridades a darles una identidad, "no sabemos si entre esos cuerpos están nuestro hijos y familiares".

AUTORIDADES INDOLENTES

Para Aidee Hernández, quien busca su hija, Natalie Carmona, desaparecida en enero de 2019 en Ciudad de México y cuya investigación fue a parar a Puebla, su caso no avanza y en año y medio no hay una línea de investigación, aún con la información que ella proporcione.

"Pasa el tiempo y uno piensa '¿mi caso no se va resolver, como otros miles de casos?'", cuestionó.

"Las autoridades son incompetente e indolentes, no tienen empatía con tu dolor y no están preparados para esos cargos. Da la sensación que no les importa tu caso, pero yo seguiré hasta el final, hasta encontrar a mi hija, con o sin el apoyo de las autoridades", expuso.

A la caminata se sumarían a lo largo del día familiares y colectivos para acrecentar y visibilizar la manifestación que se celebró simultáneamente en las ciudades de Chilpancingo, en el estado de Guerrero; Culiacán (Sinaloa), Guadalajara (Jalisco) y Xalapa (Veracruz), entre otras.

En Ciudad de México, la caminata se diluyó en la inmensidad de la de la principal plaza capitalina que registra también un plantón de familiares de víctimas de feminicidios, protestas de organizaciones indígenas y un plantón frente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.