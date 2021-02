Fauci considera "terrible" que EE.UU. se acerque a 500.000 muertes por covid

Washington, 21 feb (EFE).- El principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, calificó este domingo como "terrible" y "realmente horrible" que el país se acerque a las 500.000 muertes a causa de la pandemia del coronavirus, que ha sido contraído por más de 28 millones de estadounidenses.

"Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto al programa " Meet the Press”, de la cadena NBC News.

Estados Unidos, que lidera las estadísticas mundiales de la pandemia, contabilizaba este domingo 28,1 millones de contagiados y 498.254 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad John Hopkins.

Los decesos causados por la pandemia ya han superado las cifras de estadounidenses caídos en batallas, con excepción de la Guerra Civil o de Secesión, que se libró entre 1861 y 1865 y dejó 620.000 soldados muertos.

"La gente dentro de décadas hablará de esto como un hito terriblemente histórico en la historia del país", comentó Fauci, en otra entrevista con el espacio "State of the Union", de la cadena CNN.

Y admitió, sin embargo, que el número de casos positivos está disminuyendo.

"Lo único que no queremos hacer es sentirnos satisfechos de que la situación está bajando tan bruscamente que ahora estamos fuera de peligro, porque todavía estamos en una línea de base de infección diaria que es bastante problemática", advirtió.

Fauci igualmente consideró "posible" que los estadounidenses deban usar mascarillas en 2022, aunque estimó que puede haber "un grado de normalidad" hacia finales de este año.

"A medida que nos adentremos en el otoño y el invierno, para finales de año, estoy completamente de acuerdo con el presidente (estadounidense, Joe Biden) en que nos acercaremos a un grado de normalidad", afirmó el epidemiólogo, quien vaticinó que para julio próximo Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para "vacunar a prácticamente todo el mundo".

Biden, quien asumió el poder el pasado 20 de enero, ha pronosticado que en febrero se superará el medio millón de fallecidos y que en total morirán más de 600.000 personas.