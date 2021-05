Feijóo aboga por la segunda dosis de AstraZeneca a quienes tengan la primera

Madrid, 18 may (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este martes por administrar la segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas a las que ya se inoculó la primera dosis.

Durante su participación en un foro sobre turismo organizado por el grupo Hotusa, Núñez Feijóo ha insistido en que no se trata de un "asunto político sino farmaceútico, de expertos".

"El Servicio de Salud nos plantea que la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y la ficha del medicamento acreditan que lo razonable es administrar" esa segunda dosis", ha insistido.

"Respetamos mucho la opinión del Ministerio, pero nos sorprende que haya una divergencia entre la EMA" y Sanidad.

El Instituto de Salud Carlos III da a conocer hoy los resultados preliminares de CombivacS, el ensayo clínico que puso en marcha hace unas semanas para medir la eficacia y seguridad de mezclar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer como alternativa de inmunización para los menores de 60 años que recibieron un primer pinchazo del preparado anglosueco.

Según Núñez Feijóo hacer un ensayo público con 400 o 600 personas "no nos parece un hecho determinante para dejar sin efecto la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. Hay muchos más ensayos que son los millones de personas vacunadas con las dos dosis".

"En este momento en el que necesitamos más vacunación y a más ritmo entendemos que es una decisión que respetamos pero no compartimos en el caso de que hoy se nos diga que no se puede administrar la segunda dosis a aquellos que tienen la primera".

La Comisión de Salud Pública se reunirá hoy para adoptar una decisión al respecto

En cuanto a si es partidario de no usar las mascarillas en el exterior, ha opinado que puede ser un elemento prescindible si sube el porcentaje de vacunación, bajan los contagios, "se desploma" la ocupación en las ucis y la mortalidad "empieza a ser excepcional".

Ello no significa, ha matizado, que "no llevemos la mascarilla siempre en el bolsillo. Lo lógico es ponérsela en el transporte público, en un bar o cualquier lugar cerrado, pero no solo en el verano sino probablemente" todo lo que resta de 2021.