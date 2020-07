Feijóo alerta que la prioridad es la COVID no el debate sobre la monarquía

Madrid, 16 jul (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este jueves que la prioridad del país debería ser la lucha contra el coronavirus y la "pandemia económica en ciernes" y no "desviar el asunto" para cuestionar la Constitución, la monarquía parlamentaria o el modelo democrático.

A preguntas de los periodistas al término del acto de homenaje de Estado a las víctimas de la COVID-19 en el Palacio Real, Feijóo ha recordado, en referencia a la investigación abierta al rey Juan Carlos, que España es un estado de derecho y que si existe alguna irregularidad se investigará en el marco de la independencia judicial.

"Cuestionar ahora nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, la jefatura del Estado o el modelo democrático de nuestro país, yo no voy a participar en esto, porque no me parece razonable, ni prioritario, ni procedente", ha avisado.

Sin citar el llamado "caso Dina" en el que se investiga el robo de una tarjeta de móvil de una colaboradora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, Feijóo ha señalado que se pretenden priorizar unas investigaciones, como la que afecta al rey emérito, "para ocultar las demás".

"Ese es un juego muy antiguo", ha reiterado el presidente gallego, que ha afirmado que las instituciones están por encima de las personas que en cada momento las encabezan.

Feijóo ha insistido en que lo importante ahora es aprobar una legislación adecuada para afrontar los brotes, que en España están entrando personas sin garantías de salud pública o la negociación europea del fondo de reconstrucción.

"En este momento desviar este asunto hacia otros, probablemente le pueda interesar a alguien, a mí no me interesa", ha zanjado.